林萱瑜結婚留前任合照！挨轟「不尊重Junior」她反擊：別再往下滑
女星林萱瑜因演出《天之驕女》打開知名度，此劇和Junior（韓宜邦）合作擦出愛火，小倆口在6月完成結婚登記。林萱瑜近日被網友翻出前任的舊照，質疑她沒刪除不尊重老公Junior，對此，林萱瑜也正面回應，「交往過的每個人，退回朋友關係，都需要退追嗎？有什麼深仇大恨嗎？」
記者薛羽彤／綜合報導
林萱瑜與Junior假戲真做，上個月小倆口完成結婚登記，正式成為夫妻。近日有網友到林萱瑜IG上翻出她7年前的照片，並在底下留言，「結婚了跟前男友照片為什麼沒刪除？有在尊重現任老公？還追蹤前男友的IG帳號，Junior知道嗎」，直指林萱瑜完全不尊重Junior。
林萱瑜特地為此作出回應，同時她為保護圈外人前任，已將7年前貼文刪除，她反問網友「交往過的每個人，退回朋友關係，都需要退追嗎？有什麼深仇大恨嗎？」認為大家各自安好就好，還開玩笑表示「你又知道JU哥有沒有追蹤各種前女友嗎？」
林萱瑜表示，若在網友的認知裡，沒有追蹤前任和刪除合照才是尊重的話，那她勸網友不要繼續往下滑，「因為我可能還有更多回憶會氣死你。」林萱瑜解釋自己的貼文多達幾千則，「我自己真的沒那麼閒回憶過去」，但外界若執著於此事，林萱瑜也考慮讓經紀人替她刪除舊照。