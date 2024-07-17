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林萱瑜結婚留前任合照！挨轟「不尊重Junior」她反擊：別再往下滑

▲林萱瑜（右）IG沒刪與前任的合照遭到網友砲轟，對此她親自發文反擊，「勸你別再往下滑。」（圖／林萱瑜IG）
▲林萱瑜（右）IG沒刪與前任的合照遭到網友砲轟，對此她親自發文反擊，「勸你別再往下滑。」（圖／林萱瑜IG）

記者薛羽彤／綜合報導

女星林萱瑜因演出《天之驕女》打開知名度，此劇和Junior（韓宜邦）合作擦出愛火，小倆口在6月完成結婚登記。林萱瑜近日被網友翻出前任的舊照，質疑她沒刪除不尊重老公Junior，對此，林萱瑜也正面回應，「交往過的每個人，退回朋友關係，都需要退追嗎？有什麼深仇大恨嗎？」

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林萱瑜與Junior假戲真做，上個月小倆口完成結婚登記，正式成為夫妻。近日有網友到林萱瑜IG上翻出她7年前的照片，並在底下留言，「結婚了跟前男友照片為什麼沒刪除？有在尊重現任老公？還追蹤前男友的IG帳號，Junior知道嗎」，直指林萱瑜完全不尊重Junior。

▲快訊／Junior甜娶林萱瑜登記結婚！（圖／經紀人提供）
▲林萱瑜（右）和Junior上個月完成結婚登記。（圖／經紀人提供）
林萱瑜特地為此作出回應，同時她為保護圈外人前任，已將7年前貼文刪除，她反問網友「交往過的每個人，退回朋友關係，都需要退追嗎？有什麼深仇大恨嗎？」認為大家各自安好就好，還開玩笑表示「你又知道JU哥有沒有追蹤各種前女友嗎？」

林萱瑜表示，若在網友的認知裡，沒有追蹤前任和刪除合照才是尊重的話，那她勸網友不要繼續往下滑，「因為我可能還有更多回憶會氣死你。」林萱瑜解釋自己的貼文多達幾千則，「我自己真的沒那麼閒回憶過去」，但外界若執著於此事，林萱瑜也考慮讓經紀人替她刪除舊照。

▲林萱瑜IG上留著與前任的合照，被網友翻出砲轟。（圖／林萱瑜Threads）
▲林萱瑜IG上留著與前任的合照，被網友翻出砲轟。（圖／林萱瑜Threads）

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