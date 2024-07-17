趙駿亞如「超級發電機」！情史豐富 女星、主播都跟他有過一段情
男星趙駿亞擁有俊俏外表、高䠷身材，2006年出道進入演藝圈，2010年因在《新兵日記》演出魔鬼班長而爆紅，而他出道後的情史豐富，曾和許多合作過的女星交往過，如高宇蓁、李燕等人，成為社會與娛樂新聞常客。趙駿亞3年前曾被兩位前女友指控有暴力傾向，不過他當時否認並揚言提告，後來又遭曾經在美國與他交往的徐姓女子爆料，曾非法監禁、家暴、恐嚇和吸毒等，最後入獄服刑16個月。接連爆出負面新聞，也使得「恐怖情人」一詞與趙駿亞劃上等號。
記者許芷芸／綜合報導
趙駿亞出道後的情史豐富，過去曾與女模林可彤、花花、本土劇女星李燕、高宇蓁等人交往過，不過最終幾乎都是不了了之，除了與高宇蓁仍能維持和平關係。至於過去多段感情中，趙駿亞曾被2位前女友控訴有暴力傾向，而面對前女友的集體指控，他當時全盤否認並揚言提告：「是她們惡意抹黑。」
此外，還有曾在美國與他交往的徐姓女子跳出來爆料，被趙駿亞在家中施暴長達3小時，甚至還出口威脅：「我要殺了妳！」後來趙駿亞被控非法監禁、家暴、恐嚇等罪名，遭判刑16個月。隔年服刑期滿後，趙駿亞因為沒有美國公民身份，遭驅逐出境後返台，由於多起醜聞纏身，使得演藝事業一度跌落谷底。
而2019年趙駿亞與有「仙女主播」封號的秦于婷交往，而看似穩定的戀情，沒想到在今年3月，趙駿亞卻在社群上單方面宣布兩人分手，4年戀告吹。當時媒體爆出這段看來好聚好散的關係，其實是疑似遭民視8點檔《愛的榮耀》女星吳婉君介入，但當時雙方嚴正否認。如今又被週刊捕捉到趙駿亞深夜接吳婉君到他家，再度被指有曖昧情，兩人也口徑一致，雙雙否認交往。
※【NOWnews 今日新聞
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