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史上第一人！大谷翔平達成明星賽勝投、開轟神紀錄　遺憾無緣MVP

▲大谷翔平連續4年參加大聯盟明星賽，明星賽首轟終於出爐，也締造在明星賽勝投、開轟超神紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平連續4年參加大聯盟明星賽，明星賽首轟終於出爐，也締造在明星賽勝投、開轟超神紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

一年一度的「仲夏夜經典」大聯盟明星賽於今（17）日在德州阿靈頓舉行，大谷翔平以第二棒、指定打擊身份先發上陣，並在3局上揮出明星賽生涯首支全壘打，成為繼2007年鈴木一朗之後，第2位在明星賽開轟的日本球員，也是第一位在明星賽將球轟出全壘打牆外的日本球員。此戰大谷3打席兩次上壘，包括一發三分砲，貢獻3分打點和1得分，連同2021年奪下該年明星賽勝投，成大聯盟史上首位在明星賽中同時達成勝投和全壘打的球員，只可惜終場國聯3：5不敵美聯，大谷無緣榮膺明星賽MVP。

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大谷翔平明星賽首轟　鈴木一朗後日本第二人

大谷在第一打席面對國聯先發投手Corbin Burnes，選到四壞球上壘。隨後在國聯第四棒Harper擊出左外野線的二壘安打時，大谷衝上三壘，展現他的腳程。3局上第二打席，他瞄準一顆142公里指叉球，從美聯投手Tanner Houck手中轟出明星賽首轟，這發三分砲替國聯先馳得點。

在本場比賽之前，大谷在明星賽累計4打數1安打，唯一安打是從Clayton Kershow手中擊出。除了2007年鈴木一朗跑出場內全壘打後，再也沒有日本球員在明星賽開轟，不過大谷是第一位將球轟出全壘打牆外的日本選手。

無緣明星賽MVP　大谷締造史無前例神紀錄

此戰大谷在7局被換代打退場，整場2打數1安打，雖然最終國聯3：5敗給美聯明星隊，大谷的三分砲成為空包彈，無緣拿下明星賽MVP。不過大谷在2021年明星賽拿下勝投，以及今年明星賽首轟出爐，締造大聯盟史上第一人紀錄，他表示：「對我來說今天的工作已經完成了，我覺得今天是一個很好的一天，只是當然還很希望能夠獲得MVP。」

今年上半季大谷翔平擊出117支安打，貢獻29支全壘打、69分打點和23次盜壘成功，打擊率達.316。全壘打數暫居國聯排頭，打擊率排在第2，打點和盜壘均排在第3，不僅有望連續兩年獲得全壘打王，更有機會挑戰打擊三冠王。


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