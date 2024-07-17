51歲方馨結婚9年保鮮像熱戀！羞吐恩愛頻率「每次都很享受」
「八點檔女神」51歲方馨超會保養，外表像吃了防腐劑般凍齡，她和圈外老公Michael結婚9年依舊像熱戀，她放閃夫妻每天起床和睡前都要親一下，互相說「I love you」，就算出差外宿也要開視訊，她也不諱言至今仍很崇拜老公，「老公不僅讓我幸福，也讓我信服。」
記者林奕如／台北報導
方馨最近受邀擔任女性私密處保健食品代言人，談起女人難以啟齒的私密處困擾，過去長時間熬夜趕戲，悶熱的夏天還得穿古裝出外景，上廁所多所不便，導致憋尿憋出毛病，一度嚴重到尿道發炎超痛苦，她說：「我通常指定女醫師，但有時情況緊急難免遇到男醫師，最尷尬是戴口罩還被認出來，突然問我劇情發展，還好是問診完才問，不然我會臨陣脫逃。」
方馨和小2歲的老公Michael彼此身心靈獲得滿足也是她回春關鍵，她說：「我們可以一整天工作不通話都沒關係，但每天起床和睡前都要親一下，互相說I love you，就算出差外宿也要開視訊kiss，沒做就渾身不對勁。」
至於閨房之樂，她害羞表示，「次數和頻率不是重點，但每次都要很享受。」且不諱言至今仍很崇拜老公，「老公不僅讓我幸福，也讓我信服。」至今仍讓她保有戀愛般的感覺，「因為不管我做什麼，他對我總是稱讚，會讓我一直想維持最完美狀態。」她也讓自己每天都保持心情愉快。