川普放話保台「需付保護費」 黃國昌反問：賴政府的對策是什麼？
美國前總統、共和黨總統候選人川普（Donald Trump）近期接受《彭博》專訪，被問及台灣議題時，川普指出，美國保護台灣多年，卻被拿走所有晶片事業，如果台灣要繼續接受美國保護，台灣應該要付「保護費」。對此，台灣民眾黨立院黨團總召黃國昌今（17）日表示，在任何國際關係上不能永遠只有要求，單方面給予這樣的關係不會可長可久，並質疑面對美國總統大選後可能產生的變局，賴清德政府的對策與主張是什麼？
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨團今日上午舉行「人民想要的，我們做得到！」立法院第十一屆第一會期台灣民眾黨成果發表記者會，包括黃國昌、黨團副總召黃珊珊、立委林國成、張啟楷、林憶君、陳昭姿、黨團主任陳智菡等均出席。
媒體聯訪時間，媒體詢問川普表示，如果台灣要繼續接受美國保護，台灣應該要付「保護費」，對此，黃國昌回應表示，川普現在正值美國大選期間，發表一些以美國利益當最重要的政見無可厚非，他可以理解。
黃國昌說，台美之間的關係也讓他們再一次看到，要強化台美彼此之間友誼，除了價值共享外，另一方面，也讓他們清楚看到在任何國際關係上不能永遠只有要求，單方面的給予，這樣的關係不會可長可久。
黃國昌質疑，問題是面對這樣的國際情勢，以及美國總統大選後所可能產生的變局，「請問我們目前的賴清德政府的對策、他們的主張到底是什麼？」