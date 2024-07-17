川普首度表態！將讓Fed主席鮑爾「做好做滿」 警告選前不該降息
美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）15日表示，對通膨下滑更有信心，同時也表示自己本屆Fed主席任期會做到結束為止，由於先前美國前總統川普表示不會讓他再度連任，兩人關係備受關注。然而，川普16日在《彭博商業周刊》釋出的專訪時首度談及此事，強調會讓鮑爾完成任期，但大選前不該降息。
國際中心顏得智／綜合報導
鮑爾於2017年獲得川普提名擔任聯準會主席，但兩人在2018年開始迅速交惡，於2020年疫情期間也因降息速度產生摩擦；川普在今年2月已表示，若他當選，不會提名鮑爾三度出任Fed主席，在4月時也曾被《華爾街日報》爆出，上任後將準備弱化美國中央銀行的獨立性，其中最激進的涉及開除聯準會主席。
不過，川普近日接受彭博訪問時談到此事，他表示，會讓鮑爾完成任期，「尤其是如果我認為，他做的事是正確的時候」。
同時，川普也趁機喊話，警告聯準會不應在11月大選前降息，認為聯準會若降息，代表著提振拜登選情。他表示，「聯準會知道自己不應該做這些事情」。
川普也透露，考慮讓摩根大通（JPMorgan）現任CEO迪蒙（Jamie Dimon）擔任財政部長。不過，摩根大通拒絕對此回應。
對中關稅部分，川普表示，目標是將新關稅提升至60％至100％之間，並將對其他所有國家全面調升進口關稅10％，藉此反制各國進口太少美國商品