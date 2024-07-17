談狼師案稱「蔡炳坤督導教育局」惹議 黃珊珊：不可能吃案或延宕
台北市信義區一家幼兒園爆發擔任教保員的園長之子性侵與偷拍女童，並被查扣600多部影像，綠營民代質疑，該案2022年7月其實就第一次被通報，市府直到2023年7月才處理，質疑當時的北市副市長黃珊珊卸責。對此，民眾黨立委黃珊珊今（17）日表示，北市府職務分工清楚，副市長有督導局處也有配置副秘書長，不管任何事都有職務代理，教育單位不可能吃案或延宕。
記者呂炯昌／台北報導
立院民眾黨團今日舉行召開「人民想要的，我們做得到！」成果發表記者會，包括黨團總召黃國昌、黨團副總召黃珊珊、立委林國成、張啟楷、林憶君、陳昭姿、黨團主任陳智菡等均出席，會後接受媒體訪問。針對昨日臉書發文稱從未督導教育局，是當時另一位副市長蔡炳坤督導等言論引發爭議，黃珊珊回應表示，2022年發生的台北市幼兒園教育局通報事件，這是一個很嚴重的悲劇，「我是個母親，我想每個作為母親的人都一樣，沒人願意有這種狀況發生。」
黃珊珊說，台北市政府是個分層負責的單位，有非常多局處單位做第一層處理，案子也通報到教育局，會依照規定與相關程序辦理；後來此案經過檢調司法調查，過程中，「我認為教育單位沒有人，也不可能吃案或延宕，台北市政府職務的分工上非常清楚，副市長有督導局處，底下也有配置副秘書長，不管發生任何狀況都有職務代理，這都非常明確」。
※【NOWnews 今日新聞
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