走鐘獎辦不辦？創辦人呱吉：場地已經敲定 不停辦竟跟胡瓜有關
YouTuber界盛事、一年一度的走鐘獎去年出現300萬元資金缺口，今年盛傳面臨停辦危機，不過謠言被主辦方駁斥，強調照常舉辦，創辦人呱吉（本名邱威傑）近日在臉書發文揭露典禮籌備進度，並讚揚演藝圈公務員、綜藝大哥胡瓜每年參加金鐘獎的態度，「走鐘獎典禮本身的場地已經敲定，廠商也陸續進駐中，確定會於今年的10月底舉行！」
記者楊穎軒／綜合報導
呱吉表示，日前和一位很受觀眾與業內人士敬重的YouTuber聊天，問他今年會不會投稿走鐘獎，呱吉心想以對方的聲望，投不投都沒有差別，自己心裡只想要聽到一個客套的答案，沒想到，該YouTuber直接說：「一定投啊！」
該YouTuber引述胡瓜在2023年金鐘獎受訪時說的話：「...我必須尊重這個行業，必須加入這個行業，不然別人也不會尊重我們，所以我們也絕對要出席這個晚會。」呱吉表示，說這句話的胡瓜已經入行40年，曾經多次入圍，兩次獲獎，「不論入圍與否、得獎沒有，他每次都會出席金鐘，令人對他的熱情感到尊敬。」
「所以我當然也要照常投稿，不管我需不需要這個獎」，該YouTuber說道，因此，呱吉提醒業內人士，今年走鐘獎的投稿到17日截止，頒獎典禮的場地已經敲定，廠商也陸續進駐中，確定會於今年的10月底舉行，「我們在這裡敬邀合作夥伴、產業同仁、還有觀眾們屆時共襄盛舉，謝謝你們。」