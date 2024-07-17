獨家／台八男星性騷連環爆！批評三圍「誇張對話」曝光本人回應了

陳建州遭大牙控性騷滿1年！重返PLG大位自信喊：立足台灣放眼亞洲

▲陳建州遭大牙指控性騷滿1年，近日暫代PLG職籃聯盟會長及執行長相關事務，被視為重返大位，他還自信喊「立足台灣、放眼亞洲」。（圖／PLG、大牙粉專）
▲陳建州遭大牙指控性騷滿1年，近日暫代PLG職籃聯盟會長及執行長相關事務，被視為重返大位，他還自信喊「立足台灣、放眼亞洲」。（圖／PLG、大牙粉專）

記者朱祖儀／綜合報導

黑人陳建州去年6月遭大牙周宜霈指控性侵未遂，深陷MeToo風波後，他當時反駁是不實指控，但也自請暫停其在P. LEAGUE+（簡稱PLG）職籃聯盟的職務。事隔1年，大牙目前仍在服藥治療心理壓力，不過陳建州因為聯盟會長張嗣漢、執行長鄭偉柏雙雙請辭，目前暫代相關事務，被視為「重返大位」即將復出，他也發文自信喊「立足台灣、放眼亞洲」。

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陳建州去年6月因為遭大牙指控性騷擾，他自請暫停PLG職籃聯盟職務，也神隱了一段時間，去年10月聯盟宣布由璞園建築團隊董事長李忠恕接任執行長，陳建州正式下台。不過去年11月6日PLG職籃聯盟宣布改組，由公司制變成協會制，改由張嗣漢出任首任會長，陳建州受到張嗣漢邀請出任聯盟副會長，回歸籃壇持續活躍。

距離陳建州捲入MeToo已經1年，PLG職籃聯盟近日又宣布，聯盟會長張嗣漢、執行長鄭偉柏皆因完成階段性任務而請辭，由副會長陳建州暫代相關事務，雖然只是暫代職位，但仍有不少人認為這是他準備復出的預告。

▲陳建州放出和「EASL」東亞超級聯賽高層的合照。（圖／陳建州IG）
▲陳建州IG仍有許多和PLG職籃聯盟相關貼文，16日還釋出和「EASL」東亞超級聯賽高層的合照。（圖／陳建州IG）
陳建州也頻頻在IG分享PLG職籃聯盟相關的貼文，昨（16）日更放出和「EASL」東亞超級聯賽高層的合照，並喊出口號「我們一切按著計劃進行，立足台灣、放眼亞洲」；范瑋琪近來也在IG發出陳建州的照片，且說「做對的事情，我們永遠支持你」，並標記陳建州的帳號。

陳建州去年6月先是遭到大牙指控，從背後環抱並將其撲倒在床，接著「微風女神」郭源元也控訴遭黑人性騷。不過對於爭議，陳建州全面否認，范瑋琪也力挺丈夫，「我深深相信丈夫是個正直的人，身正不怕影子斜。我愛我的丈夫，我會用全力守護我的家庭」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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