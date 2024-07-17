Sarr夏季聯賽打好爛！命中率不到2成 球迷火大：他應該滾回法國
華盛頓巫師在今年NBA選秀會以榜眼籤選進法國好手Alexandre Sarr，目前Sarr正在征戰夏季聯賽，但今（17）日巫師對上拓荒者的比賽，Sarr上場30分鐘，全場15投0中，三分球7投0中一分未得，令不少球迷相當傻眼，更有球迷直呼Sarr今天的表現，應該是NBA歷史上最爛的表現。目前Sarr在夏季聯賽累積3場出賽，共計拿下20分，投籃命中率19%，三分球命中率11％，表現確實糟糕，有球迷在社交平台上留言，「如果按照Bronny的標準來看Sarr，那Sarr應該被驅逐回法國。」
記者吳政紘/綜合報導
首輪新秀正面對決 Clingan力壓Sarr
巫師對上拓荒者的比賽，球迷原本期盼可以看到Sarr和拓荒者新秀Donovan Clingan的正面對決，沒想到Sarr本場比賽手感急凍，全場15投0中，三分球7投0中，一分未得，僅貢獻9籃板、3火鍋、1抄截的成績，反觀Clingan拿下8分、13籃板、5火鍋加上2助攻的全能表現，最終率領拓荒者82:80擊敗巫師。
Sarr目前在夏季聯賽共出賽3場比賽，兩分球41投8中命中率19%，三分球17投2中命中率11％，雖進攻表現不佳，但Sarr在防守端卻是展現出不錯的表現，在禁區頻頻送出火鍋，但未來如何穩定提供進攻火力，成為Sarr現階段最大問題。
如此糟糕的表現，不免引來球迷和媒體嘲諷，有球迷在社交平台上留言，「如果按照Bronny的標準來看Sarr，那Sarr應該被驅逐回法國。」「這老兄今天上去折返跑的吧？」「巫師怎麼每次都選到這種？」