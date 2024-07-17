大馬影帝騎山路打滑！雨天視線模糊「對向車突衝出」：差點閃不過
公共電視新實境節目《歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機》，自今年6月開拍，近日拍攝進入尾聲，主持人李銘順、「大馬影帝」李銘忠為準備慶功宴想邀請旅程中新結識或是曾給予幫助的好朋友們，特地到台北知名米其林三星餐廳拜師學藝，並分享旅程中的趣事；兩人第一晚就為了打呼鬧分房，李銘忠在騎乘時為了會車打滑，還好人沒事，虛驚一場。
記者李欣容／台北報導
李銘順這次為慶功宴所準備的菜色，是希望能將台菜與大馬料理口味做結合，並且親手準備一道傳統家鄉味「羅惹Rojak」，是以蝦膏作為主要調味的冷菜料理，希望能透過這道菜，將自己的家鄉介紹給台灣的朋友們認識，他笑說：「至於口味能不能接受我就不管啦。」
兄弟倆還貼心為座上賓準備了手寫卡片，而從小是學簡體字的李銘忠也特別練習寫繁體字，沒想到成果讓李銘順也相當驚艷，笑說既然李銘忠寫得不錯，他只要簽名就好了，而原本就會做菜的李銘順，在旅程中沒有與弟弟李銘忠特別討論過分工，便自然而然地擔任起主廚的角色，雖然李銘忠也會做菜，但也樂於負責擔任外場的工作，也笑稱哥哥就是自己的主管。
看似感情相當融洽的兄弟倆，沒想到在旅程第一晚，兩人就因為「打呼」的關係鬧分房。可能是因為白天的行程太累人，第一天一大早就開始騎車從北往南行，騎了超過12個小時的路程，平常不太會打呼的李銘忠晚上竟然打呼，讓李銘順整夜不得安眠，隔天馬上就向製作單位反應，如果要繼續拍攝的話，唯一的條件就是兄弟倆不能一起睡。
李銘忠自己也感到相當意外，他表示：「我印象最深是那天早上起床，他跟我說的第一句話不是道早安，竟然是說我昨天晚上打呼了！我從來不打呼的，就連我跟老婆說她也很驚訝。唯一最讓我受傷的是，以前去哥哥家就知道他會打呼，而且還很大聲，結果這次反而是我在打呼。」
在白天縱騎的車程中，在某段山路轉彎處李銘忠還差點發生驚險意外，李銘順解釋那段山路有很多卡車、貨車通行，他說：「因為他們是天天在走那條路，所以就會開得很順、很快，反而是我們要特別注意他們。」因為山路狹小的關係，卡車又有外輪差的關係會吃到對向道路的範圍，因此碰到轉彎就更要注意安全。
李銘忠表示每次騎到轉彎處時，因為角度的關係，對向來車都像是突然出現，容易讓人措手不及，他表示：「那次是下雨天我們正在騎下坡，就有一個彎路，對向車突然出現，我們差點來不及閃躲，在跟車子面對面煞車的時候我就打滑了，但幸好我打滑之後就馬上騎到旁邊去，但那次真的有嚇到了。」
這趟旅程除了體力上的挑戰以外，也充滿著台灣的綺麗風景與濃濃的人情味，李銘順坦言，雖然在台灣拍戲將近十二年，卻很少花時間好好看台灣的景色，也因為這樣，旅程中總是驚喜連連，李銘忠也表示以前就知道台灣很美，這次更深入的探索才是讓兩人看見不曾看見的美。