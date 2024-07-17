幼兒園狼師案身份早該揭露？卓榮泰：沒有一個法律是在保護加害人
台北市私立幼兒園「培諾米達」爆出園長之子對數名幼童性侵害、性騷擾，還被搜出600多部不雅影片。此案衍伸出嫌犯身份是否揭露的問題，後經監察院完整公布後，媒體才正式公開其園所與加害人姓名。對此，行政院長卓榮泰今（17）日強調，法律保護的是「被害人」不是加害人。
記者莊蕙如／台北報導
針對幼兒園狼師案衍伸出的身份揭露問題，卓榮泰今日說，關於治安的問題，法律保護的是「被害人」不是加害人，所以可能在各種報導過程中大家非常謹慎小心，這並不是不好的事情，但是如果解釋為是在「保護加害人」，那可能是誤解法律原意。
卓榮泰表示，好像有件事情因為這樣引起討論，那是因為報導過程中，指出了被害人的某種特殊身份，讓外界容易比對出來是哪一個。他提到，所以這個的小心跟這個的謹慎，還是要請各位媒體注意，真正的保護是被害人，不要揭露出來的是被害人。
卓榮泰強調，「我也認為，公權力的伸張是非常重要。」他說，公權力的伸張是要保障合法的人民權利，也只有這樣才能讓社會知道善惡之間的份際在哪裡。但對於那些加害人也不是要公審，有法律的制度，「但沒有一個法律是在保護加害人。」