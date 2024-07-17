好萊塢連線／《星際大戰》女星15度狂游3個月！身體驚見恐怖變化
黛西蕾德莉（Daisy Ridley）因演出《星際大戰》女主角「芮天行者」廣為人知，全新主演的傳記電影《追浪少女》昨（16）日舉行國際線上記者會。黛西在片中演繹游泳健將，提到在開拍前花費3個月時間，於攝氏15度的泳池中不停鍛鍊，努力克服「恐水症」，最終在黑海拍攝9天水戲，導致胸部肌肉拉傷、左耳感染，仍堅持完成演出。
記者黃雅琪／台北－洛杉磯連線報導
黛西在開拍電影《追浪少女》之前，於攝氏15度的泳池中訓練游泳長達3個月，不諳水性的她透露：「我在20公尺的泳池游到一半，上岸後突然驚覺『我做不到吧！』我不知道我在幹嘛，我真不該同意這項演出。」長時間大量游泳也出現不少後遺症，黛西的胸部因此肌肉拉傷、左耳感染，但她也開心學會新技能：「排戲前，教練叫我游狗爬式，我都會心想『拜託，一定要嗎？』」後來才知道，當時的游泳選手都以緩慢的狗爬式為主。
對於黛西的敬業演出，導演喬奇姆羅寧讚許不已：「她在冰冷的水中拍攝從未抱怨，就算拍到嘴唇變成藍色，她仍渴望重新跳進水中，要求再拍一次，耐力讓我驚嘆不已。」黛西透露，本身其實很怕水：「我其實很怕下水，如果我去海邊，我絕對不會讓海水超過我的腰，我需要能夠看到水域的最底部，所以我游泳時從來不會游很遠。」透過這次拍攝的特訓，她的泳技進步神速：「最後一次拍攝時，可能在海裡游了150公尺。」
喬奇姆羅寧執導電影《追浪少女》改編自真人真事，由《捍衛戰士：獨行俠》傑瑞布魯克海默（Jerry Bruckheimer）、《獅子王》傑夫內桑森（Jeff Nathanson）擔任製片人，並由《星際大戰》女星黛西蕾德莉主演。劇情圍繞在美國游泳運動員「格特魯德·埃德爾」的人生故事上，1905年出生、並在紐約市的移民家庭中長大的她，在姊姊和教練的支持下，克服了生理與心理上困難，更挑戰了父權社會下對女性的加諸的種種枷鎖，成為美國第一位泳渡英吉利海峽的女子游泳選手。《追浪少女》7月19日於Disney+上線。