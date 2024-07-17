立法院首會期落幕！藍黨團盼下會期減少衝突法案　加碼喊話老柯

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林思銘續指，健保點值「平均點值1點0.95元」改成主決議；三讀通過《電業法》第49條，電價費率審議會成員的學者專家及相關民間團體代表，不得少於二分之一來，讓審議方式更客觀、公正公開。
不過，由於新國會三黨不過半，藍綠屢屢意見不合，甚至爆發肢體衝突，導致本會期交出的法案數量明顯比前幾屆少，林思銘強調，本會期總共通過55個議案，他也坦言，就是因為本會期處理國會改革法案，造成朝野衝突對抗，「因為有政治性的案件在這個會期裡，所以對其他的法案就會有一些空間的壓縮，通過法案就會少一點！」
展望下會期，面對綠營強硬作風，不願意和在野黨釋出善意溝通，導致朝野毫無對話空間，林思銘則說，下會期還是持續推出福國利民法案，尤其民生法案，「盡量減少較有衝突性的法案」，至於衝突法案則留在臨時會處理，像是8月中旬就預計要開臨時會處理《選罷法》修法，加嚴罷免連署方式。
林思銘也提到，休會期間，將繼續關注憲法法庭8月6日針對「國會職權修法釋憲案」言詞辯論，這攸關立法院行使NCC、考試院人事同意權時，是否需要舉行「聽證會」，他也推估，等解釋出來可能9月份，屆時就會得知該法是否會被暫時處分。
對於下會期和民眾黨合作默契，林思銘則認為，如果藍白對於修法看法一致，「合作一定是OK的」，若在法案看法上有落差，就採取協調方式，「不要去堅持自己的立場，不是說我一定要得分，我這個案子是我的！」
林思銘坦言，很多案子民進黨立法院黨團總召柯建銘還不願意放下，還在回憶過去一黨獨大型態，他也喊話柯建銘「放下身段不要對立，就合作一起坐下來討論」。