不忍了！監察院公布幼兒園、狼師名 蔣萬安：與中央討論法律標準
台北市私立培諾米達信義幼兒園於2022年至2023年間，爆發園長之子涉嫌性侵十多名幼童，監察院昨日公布幼兒園及加害者全名，衛福部則出面說明媒體可放心報導、公布園所名稱等。針對台北市政府是否會主動揭露相關消息，台北市長蔣萬安今（17）日表示，最主要是受《兒少法》第69條相關規定，希望監察院、衛福部、國家通訊傳播委員會（NCC）等單位共同討論出更明確的標準，讓地方政府在第一線執行，能夠遵循更明確的規範。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安17日上午出席「拒絕菸害，享受純淨生活」記者會，會前接受媒體訪問。媒體問針對幼稚園的名稱，甚至是加害者狼師的全名，監察院認為都應該揭露，北市府會跟進嗎?蔣萬安回應說，最主要《兒少法》第69條有相關的規定，但是市府也都會配合監察院的調查，當然也很希望監察院、NCC、 衛福部等能夠共同討論有一個更明確的標準，讓地方政府在第一線執行能夠有更明確的規範來遵循。
媒體問會不會覺得媒體不能報名字根本就是變相在保護兇手，而不是在保護被害者?蔣萬安說，其實法律有相關的規範，但是在執行上面，如果能夠共同討論有更明確的一個依循標準，能夠會有更好的依循。其實市府也請同仁盤點，在適用法律上面有哪些是可以讓中央來共同討論修法。
蔣萬安說，所以其中一項就是針對《兒少法》第69條，對於媒體是否可以公佈或報導相關資訊，如果是已知得以識別相關的被害人，那有沒有相關保密義務的例外規範？這個部分其實如果能夠有更明確的規定跟審議原則，讓在執行上面其實會有更明確的依循標準。
媒體追問其實在網路上已經有公佈幼兒園的名字了，蔣萬安說，還是會依照過去所遵循的一個原則，跟過去處理的方式來進行。
※【NOWnews 今日新聞
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