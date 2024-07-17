名家論壇》黎榮章／大數據分析「台灣不缺電」恐成笑話一場？

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進一步比較網路輿情在討論停電、跳電相關話題時，討論內容是否隨時間不同而呈現差異。以網路上停電、跳電討論最熱的2022年3月，以及今年4月網友的討論內容為例，可發現「電價」一詞為趨勢熱詞。每年電價費率審議會開會前，外界總是非常關注電價調漲幅度，今年國民黨要提修《電業法》，將電價審議權從行政部門轉移至立法院，讓「電價」一詞成為網友在討論停電與跳電議題時的頻率提高。
此外，網友對於停電、跳電的討論變得揶揄化，「動物」、「松鼠」等詞也是潛在熱詞，是高頻率地被提到的詞彙，其內容為嘲諷台電每次有停電就推給野生動物；而民進黨推動能源轉型，是否讓綠友友的綠能廠商大賺錢，也在泛政治化的討論下變成熱門詞彙，例如「雲豹」（指雲豹能源公司）、「綠能」、「綠電」也成為潛在熱詞。雖然支持執政黨的網友跳出來闢謠的次數也不少，讓「造謠」一詞亦成關鍵字，但難敵眾口鑠金，輿論的主流風向很明顯已經認定「不缺電」是執政黨推託之詞，以揶揄嘲諷的角度看待之。
觀察民進黨在停電、跳電議題上的網路正負面聲量，亦可與前述觀察互相佐證。即便民進黨大聲疾呼，稱台灣不缺電，支持者也願意相挺，網路上的正聲量呈微幅上升趨勢，但每個月的負聲量比例，卻都是正聲量的數倍以上，負聲量的上升幅度亦遠高於正聲量，最高點甚至單月超過6成，凸顯眾口難調，掌杓的總鋪師確實難為。
民進黨自2016年蔡英文執政起，始終堅持推動能源轉型，要落實民進黨長年以來「非核家園」政見；雖然在賴清德競選期間，因其一度稱「停機的核電機組維持緊急使用效能」，讓外界認為他對廢核的態度鬆動，但賴清德正式上任後，執政團隊對核三廠一號機的停役態度仍維持堅定，台電也始終稱台灣不缺電，非核政策看似沒有轉彎跡象；然而，全台各地的跳電事件頻傳，受囑程度也愈來愈高，執政黨恐怕要想些新的說法來說服民眾，否則炎炎夏日沒電可用，民眾的怒氣恐將燒成執政黨的危機大火。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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