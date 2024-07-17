鄭文燦落馬後下一位是誰？他點名「長公主」：2026恐白忙一場

名家論壇》黎榮章／大數據分析「台灣不缺電」恐成笑話一場？

▲核三廠一號機使用運轉執照將在7月27日到期，行政院表示一號機將如期除役。（圖／資料照，台電提供）
▲核三廠一號機使用運轉執照將在7月27日到期，行政院表示一號機將如期除役。（圖／資料照，台電提供）

文／黎榮章

核三廠一號機使用運轉執照將在7月27日到期，行政院表示一號機將如期除役，而核三廠的二號機執照將在明年5月到期，屆時若亦如期除役，台灣將正式告別核電，進入所謂「2025非核家園」。不過，隨產業發產用電需求增加，台灣是否缺電一直是全國關注議題，核能發電既能不受天候影響穩定供電，又無碳排疑慮，到底是否該繼續納入台灣下個世代的能源選項，近來在國內引發激辯。

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民進黨自2016年執政後，推動能源轉型，讓缺電議題一直是熱門政治攻防焦點，而全台各處的停電訊息，亦廣受人民關注，透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察2020年以來網路上有關停電、跳電的相關討論可發現，每個月網路上都有數千甚至上萬則相關討論，甚至有時單月討論聲量會十萬則，例如2022年7月，暑期用電創歷史新高，當月討論量就有17萬則，在蔡英文卸任前夕、2024年4月，桃園各地連3天停電，高漲的民怨也讓供電網路討論再衝高峰，創下當月28萬則的討論量。

▲停電跳電相關話題：網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）
▲停電跳電相關話題：網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）
進一步比較網路輿情在討論停電、跳電相關話題時，討論內容是否隨時間不同而呈現差異。以網路上停電、跳電討論最熱的2022年3月，以及今年4月網友的討論內容為例，可發現「電價」一詞為趨勢熱詞。每年電價費率審議會開會前，外界總是非常關注電價調漲幅度，今年國民黨要提修《電業法》，將電價審議權從行政部門轉移至立法院，讓「電價」一詞成為網友在討論停電與跳電議題時的頻率提高。

此外，網友對於停電、跳電的討論變得揶揄化，「動物」、「松鼠」等詞也是潛在熱詞，是高頻率地被提到的詞彙，其內容為嘲諷台電每次有停電就推給野生動物；而民進黨推動能源轉型，是否讓綠友友的綠能廠商大賺錢，也在泛政治化的討論下變成熱門詞彙，例如「雲豹」（指雲豹能源公司）、「綠能」、「綠電」也成為潛在熱詞。雖然支持執政黨的網友跳出來闢謠的次數也不少，讓「造謠」一詞亦成關鍵字，但難敵眾口鑠金，輿論的主流風向很明顯已經認定「不缺電」是執政黨推託之詞，以揶揄嘲諷的角度看待之。

▲停電跳電相關話題：網路留言內容 趨勢詞分析。（圖／QuickseeK提供）
▲停電跳電相關話題：網路留言內容 趨勢詞分析。（圖／QuickseeK提供）
觀察民進黨在停電、跳電議題上的網路正負面聲量，亦可與前述觀察互相佐證。即便民進黨大聲疾呼，稱台灣不缺電，支持者也願意相挺，網路上的正聲量呈微幅上升趨勢，但每個月的負聲量比例，卻都是正聲量的數倍以上，負聲量的上升幅度亦遠高於正聲量，最高點甚至單月超過6成，凸顯眾口難調，掌杓的總鋪師確實難為。

▲民進黨：停電跳電相關話題 正負面聲量比例趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）
▲民進黨：停電跳電相關話題 正負面聲量比例趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）
民進黨自2016年蔡英文執政起，始終堅持推動能源轉型，要落實民進黨長年以來「非核家園」政見；雖然在賴清德競選期間，因其一度稱「停機的核電機組維持緊急使用效能」，讓外界認為他對廢核的態度鬆動，但賴清德正式上任後，執政團隊對核三廠一號機的停役態度仍維持堅定，台電也始終稱台灣不缺電，非核政策看似沒有轉彎跡象；然而，全台各地的跳電事件頻傳，受囑程度也愈來愈高，執政黨恐怕要想些新的說法來說服民眾，否則炎炎夏日沒電可用，民眾的怒氣恐將燒成執政黨的危機大火。


●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

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