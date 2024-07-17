金在中從小被領養內幕太催淚 差10個月的姊姊竟「從未慶生過」
韓國天團東方神起的前成員金在中，近日在綜藝節目中透露自己的家族史，被現今父母領養的他家中有8個姊姊，其中年紀最小的「8姊」與金在中同齡。一家人為了隱瞞他是被收養的消息，同齡的8姊竟一直「謊報」生日，只為與他錯開年齡，姊姊從來沒有在真正生日的那天慶祝過。
記者史平旭／綜合報導
近日在YouTube節目《社區好友Kangnami》中，金在中提及自己的超大家庭，上面有8個姊姊的他不僅是家中老么，也是子女之間唯一的男丁。身為「領養來的孩子」金在中與第八位姊姊只差10個月，兩人在學校也是讀同一年級，家裡為了不讓金在中發現自己是被領養的事實，直到金在中20歲得知真相前，同齡的8姊一直隱瞞真實生日，從來沒有在真正生日那天慶祝過。雖然他也吐槽時常和姊姊吵架，姊姊結婚生子後自己就變成爺爺了，但對於姊姊的犧牲和父母的用心也是感到既感動又愧疚。
出道20年的金在中，不止私生活戲劇化，演藝生涯也十分精彩，作為早年風靡亞洲的人氣男團東方神起中的一員，當時與前東家SM娛樂發生合同爭議，除了他以外，朴有天、金俊秀兩位成員也一起離開SM娛樂，另組男團「JYJ」。JYJ結成後卻因合約爭議，遭到韓國最大的3家電視台集體封殺，隨後成員朴有天又被爆出吸毒案與性醜聞的爭議，作為公眾人物的他甚至還碰過過激狂熱粉絲潛入自家，趁自己睡著時偷親自己的危機，一路走來的經歷也令粉絲替他捏把冷汗。
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