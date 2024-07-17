藍白又贏！新住民法立院壓軸三讀名稱吵不停　拍板立基本法

澎湖花火節狂出包！無人機表演訊號不良、深夜民宿區停電近1小時

▲澎湖國際海上花火節無人機展演出包，無法辨識圖案。（圖／翻攝自澎湖國際海上花火節直播）
▲澎湖國際海上花火節無人機展演出包，無法辨識圖案。（圖／翻攝自澎湖國際海上花火節直播）

記者林莞茜／綜合報導

澎湖國際海上花火節16日晚間無人機展演，發生訊號異常及受干擾的狀況，影響到演出，不料沒多久後，民宿林立的馬公市西衛社區深夜還傳出變壓器故障，造成當地182戶停電近1小時，引發遊客不滿，對此，台電澎湖區營業處指出，已於今（17）日0時18分完成變壓器吊換工作，182戶全數恢復正常供電。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台電澎湖區營業處表示，16日深夜11時26分接獲民眾通報西衛社區傳出多戶無電可用，因此立即出動緊急待命班，晚間11時36分抵達後，經查係變壓器故障，隨即進行變壓器更換作業，旋即在17日凌晨0時18分完成變壓器吊換工作，182戶全數恢復正常供電。

至於無人機展演出包，澎湖縣政府旅遊處表示向現場等候許久及觀看直播的民眾表達歉意，並說明晚8點半無人機廠商進行測試時，訊號皆正常可起飛，9點無人機正式起飛前，有未經許可起降之空拍機飛到無人機停機坪上空，以致無人機訊號受到干擾導致異常，有部分無人機圖形演出不完整的情況，澎湖縣政府正嘗試查明干擾訊號來源，並呼籲無人機或空拍機起降皆由民航法規範，花火節活動期間每日下午4點至晚間10點觀音亭園區皆由縣府公告劃設為禁航區。

▲澎湖國際海上花火節無人機展演出包。（圖／翻攝自澎湖國際海上花火節直播）
▲澎湖國際海上花火節無人機展演出包，無法辨識圖案。（圖／翻攝自澎湖國際海上花火節直播）

金門正午「停電2小時」！逾4萬戶受影響　台電深感歉意：全盤檢討

不只金門！高雄2區中午也停電「逾2萬用戶受影響」　台電稱會檢討

金門縣大中午「全島大停電」！冷氣、交通號誌停擺　4萬戶受影響

彰化縣8小時內連續兩波停電！3598戶受影響　竟連醫院也嘸冷氣吹

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代