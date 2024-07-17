議員爆市府2訪幼兒園非調查性侵案！蔣萬安批混淆視聽：造成不安
台北市信義區某私立幼兒園爆發性侵案，台北市議員簡舒培踢爆，北市府昨稱2022年12月入園訪視、2023年3月公安稽查，但她進一步調查，發現教育局兩次的入園訪視都與調查狼師性侵案調查無關。對此，蔣萬安今（17）日回應表示，其實是應議員要求，公布所有過去到園紀錄，當然包含稽查、準公報說明，「希望不要混淆視聽，造成家長更多不安。」
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安今日上午出席「拒絕菸害，享受純淨生活」記者會，會前接受媒體訪問。簡舒培質疑其實這個訪視並不是跟性侵案有關，而是跟這個幼兒園要不要準公共化有關?蔣萬安回應表示，當然再次重申對於這件事情都感到非常的痛心，家長所感受到的憤怒跟擔憂，市府也感同身受。教育局其實有跟他回報他對於媒體的說明，其實是應議員要求，去公布所有過去有到園的紀錄，當然就包含而不限於去稽查，甚至去做其他相關譬如準公報說明等等，把它詳列出來。
蔣萬安表示，非常清楚事實就是如此，所以任何的發言希望都可以本於事實，所以這個事情希望能夠讓民眾清楚的了解，不要透過各種發言混淆視聽，造成家長更多的不安。
※【NOWnews 今日新聞
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