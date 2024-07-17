柯震東「回舒華我愛你」貼文被罵爆！衰遭出征刪留言嘆：真多XX
▲柯震東（右）回舒華IG貼文被罵爆，衰遭舒華粉絲出征，他刪留言感嘆：「真是XX。」（圖／舒華、柯震東IG）
記者
薛羽彤／綜合報導
2024-07-17 13:39:10
韓國女團(G)I-DLE台灣成員舒華人氣爆棚，一舉一動備受關注。日前柯震東與家人慶生，碰到陶晶瑩帶著舒華與好友聚餐，一群人合照PO上網，柯震東卻遭到舒華粉絲出征。昨（16）日舒華在IG發文寫下一句歌詞，柯震東在底下留3個表情符號被罵爆，他氣得刪留言，還在IG限時動態上抒發怨氣。
舒華昨日在IG寫下「Hey ~ i love you」，這是(G)I-DLE新歌〈Klaxon〉中的歌詞，柯震東看到後在底下留3個微笑的表情符號，沒想到卻遭到舒華粉絲出征，「離舒華遠一點」、「我不知道你到底為什麼要這麼做，上次那張合照害得別人多麼慘你不知道嗎？」、「開心了沒？蹭爽了嗎？」、「以後留言請三思，你一定知道之前偶遇合照的事，舒華被造謠網暴多慘，現在光是個表情符號，害得舒華又被造謠上熱搜，不要再蹭了。」 ▲舒華發文柯震東留言表情符號，引起粉絲反彈。（圖／舒華IG） 柯震東疑似因為被網友罵爆，悄悄將留言刪除，不過仍有大批網友湧入他的IG上攻擊他，柯震東深夜在限時動態寫下「真多XX」，疑似在抒發不滿，隨後又發文分享最愛的動漫角色芙莉蓮，「看好看的東西洗洗眼睛，淨化心靈。」 ▲柯震東和舒華合照，被中國網友罵爆。（圖／kaikaiko IG）
柯震東2014年爆出吸毒醜聞，在中國被封殺，日前因為在聚會上和舒華合照，導致舒華也被中國網友罵爆，所以這次粉絲才如此心急護航，「明知自己的吸毒前科害了舒華，這次又在舒華的i love you貼文底下留言，又讓中國營銷號那邊可以大作文章、口誅筆伐。舒華是招誰惹誰了，她什麼事情也沒做就發個貼文也要被罵？連兩次上熱搜連兩次被罵都是因柯先生而起，他根本沒意識到自己的問題，只想隨心所欲。」
▲柯震東在舒華貼文下留言被罵，現已刪除留言。（圖／舒華IG）
▲柯震東IG湧入大批網友謾罵。（圖／柯震東IG）
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