中正紀念堂儀隊完成「耐熱訓練」？退役將軍揭內幕：別再虐待官兵
為兼顧轉型正義，中正紀念堂三軍儀隊15日正式撤出中正紀念堂大廳，儀隊演練場所移至戶外「民主大道」前方，不過在炎炎烈日下表演，引起外界討論和批評。不過國防部卻表示，三軍儀隊在驗收時要完成耐熱訓練，執行勤務「沒有問題」。對此，退役中將帥化民表示，耐熱訓練是很勉強擠出來一句話，沒什麼意義，要去蔣化就乾脆把儀隊通通取消，別虐待儀隊官兵了。
記者王德蓉／綜合報導
帥化民16日接受《中時新聞網》訪問時表示，自己在軍隊裡訓練時試過，立正一小時就很痛苦，何況在炎熱的天氣底下，加上儀隊又穿著厚重的禮服，自由廣場還都是水泥建築、地板反射的溫度很高，擔心在這種狀況下，中暑情況會很嚴重。
針對國防部說已做過「耐熱訓練」，帥化民表示自己從來沒聽過，以前嚴格的軍事訓練裡，行軍打靶都有，但現在的軍隊早就不做這個，現在新兵射擊訓練還會搭帳棚、鋪蓆子，耐熱訓練是很勉強擠出來的一句話。
帥化民說，全國老百姓都知道，將儀隊交接儀式從室內換到室外，目的就是要「去蔣化」，既然這樣乾脆把儀隊通通取消，不要在民主大道操演了；在室外對儀隊是一種虐待，這很嚴重。國家安全是要著重在自己實力，而不是在政治意識形態上下功夫，對儀隊的這些年輕士兵很不公平。
帥化民嗆，請國防部的長官自己到大太陽底下站一個鐘頭，若要體恤部下的話乾脆取消，「現在有幾個年輕人知道蔣中正、孫中山，這種抹殺歷史、抹殺真相的事情，在台灣已經司空見慣了，將來台灣的小孩都不知道我們的前朝是甚麼，這個施政的紊亂，在不必要的枝枝節節下功夫，我覺得不值得，取消吧！不要虐待我們的儀隊官兵了。」