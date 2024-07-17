鄭文燦母告別式釀大塞車！黃揚明曝此事害「這人」背鍋落選
前海基會董事長鄭文燦因涉貪遭收押禁見，近日更爆出鄭文燦母親的靈堂都被挖出違法。對此資深媒體人黃揚明透露，鄭文燦母親舉辦告別式時，當地實施嚴格交通管制，導致自己的家鄉桃園市八德區大塞車，而此事最終也成為鄭文燦支持的無黨籍前立委趙正宇敗選主因。
記者莊蕙如／台北報導
黃揚明日前透過臉書轉發前時代力量立委候選人林佳瑋的貼文，爆料鄭文燦母親在2020年5月離世後，決定將靈堂辦在曾於2018年1月因提供非法殯葬設施供消費者使用，而被裁罰3萬元並公告停用的「龍巖桃園會館」。另外，現任桃園市政府也證實，該會館自2018年迄今，已累計裁處27萬元。
黃揚明昨（16）日在政論節目中指出，雖然鄭母的靈堂地點位於桃園市蘆竹區，但告別式其實辦在自己的故鄉八德，導致當地實施嚴格的交通管制，就連想從高速公路下交流道也必須受到管制。
黃揚明表示，桃園市長張善政在2022年九合一大選中，其八德區的得票數遠勝其他對手，就連鄭文燦所表態力挺的趙正宇也跟著落選，「這些事人民當然看在眼裡」。
黃揚明坦言，當地許多民眾都認為鄭文燦高調為母辦告別式的觀感不佳，也讓他忍不住質疑，為何2014年低調為父辦喪禮的鄭文燦，竟在當選市長後判若兩人？