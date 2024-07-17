范斯成川普搭檔！回憶錄《絕望者之歌》曾翻拍電影 評價超兩極
▲范斯（右）成川普（左）副總統搭檔！8年前寫的回憶錄《絕望者之歌》曾翻拍同名電影，上映後評價超兩極。（圖／川普、范斯推特）
記者
洪生儒／綜合報導
2024-07-17 13:47:41
美國總統候選人川普（Donald John Trump）在昨（16）日正式宣布他的副總統搭檔是俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance），現年39歲的參議員范斯，在政壇闖蕩3年就成了美國總統候選人的搭檔，讓外界都相當好奇他的背景。范斯在高中畢業後便投入軍旅，參加過伊拉克戰爭，退役後又到俄亥俄州立大學唸書，接著又進入耶魯大學法學院，畢業後則是加入創投界。而范斯在8年前，曾寫下一本回憶錄《絕望者之歌》，沒想到4年後被改編成了同名電影，目前仍在Netflix平台熱映中。
范斯所寫的《絕望者之歌》在2016年出版，此書是根據范斯的真實故事改編，內容描述他的家族的貧困史，他幼年時住在美國俄亥俄州辛辛那提都會區的米德爾敦，當地居民以白人為主，不過教育程度和經濟狀況都屬於「低下階級」，當地常見家暴、酒癮、賭博等問題。不過范斯決定擺脫這樣的環境，他靠著苦讀改變了自己的命運，從耶魯法學院畢業後，也成了厲害的律師。 范斯在《絕望者之歌》一書中，點出美國的自由經濟下依然存在著「階級固化」的常態，認為白領階級自視甚高，而藍領階級則不信任白領與社會菁英，成了對立的兩方，藍領的孩子還會被灌輸「不管怎樣努力都無法翻身」的觀念。後來《絕望者之歌》在2017年時被買下版權，並且翻拍成同名電影，於同年11月24日在Netflix上線，目前仍在線上熱播中。 ▲美國總統候選人川普（Donald John Trump）在昨（16）日正式宣布他的副總統搭檔是俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance），現年39歲的參議員范斯，在政壇闖蕩3年就成了美國總統候選人的搭檔，讓外界都相當好奇他的背景。（圖／范斯推特）
電影上映後獲得的評價非常兩極，不少人認為電影有拍出書的核心論點，不過也有部分影迷指出：「電影版改編之後避重就輕」、「書中的政治觀點跟社會評論都沒有交代清楚」、「歷史經濟背景被模糊了。」雖然在歐美地區負評不少，但出演該電影的演員葛倫克蘿絲（Glenn Close）榮獲奧斯卡「最佳女配角獎」提名、金球獎「最佳電影女配角」提名以及美國演員工會獎「最佳女配角」提名，而電影中的另一位演員艾美亞當斯（Amy Adams）也入圍美國演員工會獎「最佳女主角」提名。
▲▼《絕望者之歌》在2017年時被買下版權，並且翻拍成同名電影，於同年11月24日在Netflix上線，目前仍在線上熱播中。（圖／翻攝自Netflix Youtube）