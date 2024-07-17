剛獲選就放話！范斯：川普想「專注中國威脅」　欲速結束俄烏戰爭

川普被槍擊後方1女子露「神秘怪笑」　鎮定反應掀美國社群熱議

▲美國前總統川普在賓州出席造勢活動時遭到槍擊，儘管無生命危險，事後仍掀起美國社群諸多陰謀論討論。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普在賓州出席造勢活動時遭到槍擊，儘管無生命危險，事後仍掀起美國社群諸多陰謀論討論。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心顏得智／綜合報導

美國前總統川普13日於賓州造勢遭遇槍擊事件，儘管川普最終倖存，但近日在美國社群平台上，一部事發當下的畫面流傳，當天造勢台後方，一名女子在聽到槍聲後並看到川普被槍擊當下，反應異常鎮定，不僅不慌張，甚至直接拿起手機拍攝，掀起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這段畫面從昨日開始在社群平台X上迅速流傳，美媒《Newsweek》在報導中也附上了這段影片內容，可看到這名女子身穿白色背心，戴著支持川普的帽子，上頭印有「耶穌是我的救世主，川普是我的總統」，並配戴墨鏡，露出微笑，當川普演講時，女子舉著標語；但當傳出槍響後，周遭群眾隨即身體下蹲保護自己，該名女子第一時間並未有動作，直到看到隨扈衝上前後，才緩慢下蹲。

緊接著，女子立刻拿起手機拍攝，且過程中除了稍微向下蹲之外，幾乎沒有任何閃躲，掀起美國網友議論。

▲美國前總統川普被槍擊當下，後方看台上一名女性觀眾在舉止詭異且異常鎮定，掀起美國社群熱議。（圖／翻攝自Ｘ）
▲美國前總統川普被槍擊當下，後方看台上一名女性觀眾在舉止詭異且異常鎮定，掀起美國社群熱議。（圖／翻攝自Ｘ）
率先轉發該則影片的X用戶質疑，這名女子的肢體語言和行為，似乎表明她知道有什麼事情即將發生。該則影片有上萬人轉發。

關於川普槍擊案後的各方陰謀論頻傳，美媒《Newsweek》指出，這名女子的身分無法得知，且這些相關說法都是在沒有證據的情況下所提出，沒有任何證據表明他參與其中，且美國執法官員至今皆表示，他們認為槍手是獨自行動犯案。


更多「川普造勢遇襲」相關新聞。

川普首度表態！將讓Fed主席鮑爾「做好做滿」　警告選前不該降息

台灣為我們做了什麼？川普質疑是否應保台：應付美國保護費

有氣勢未必有票！川普遇刺民調支持未顯著增加　選民更怕政治暴力

海利表態挺川！川普「右耳包紗布」現全代會　笑看昔日敵成今日友

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代