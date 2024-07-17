川普被槍擊後方1女子露「神秘怪笑」 鎮定反應掀美國社群熱議
美國前總統川普13日於賓州造勢遭遇槍擊事件，儘管川普最終倖存，但近日在美國社群平台上，一部事發當下的畫面流傳，當天造勢台後方，一名女子在聽到槍聲後並看到川普被槍擊當下，反應異常鎮定，不僅不慌張，甚至直接拿起手機拍攝，掀起熱議。
國際中心顏得智／綜合報導
這段畫面從昨日開始在社群平台X上迅速流傳，美媒《Newsweek》在報導中也附上了這段影片內容，可看到這名女子身穿白色背心，戴著支持川普的帽子，上頭印有「耶穌是我的救世主，川普是我的總統」，並配戴墨鏡，露出微笑，當川普演講時，女子舉著標語；但當傳出槍響後，周遭群眾隨即身體下蹲保護自己，該名女子第一時間並未有動作，直到看到隨扈衝上前後，才緩慢下蹲。
緊接著，女子立刻拿起手機拍攝，且過程中除了稍微向下蹲之外，幾乎沒有任何閃躲，掀起美國網友議論。
率先轉發該則影片的X用戶質疑，這名女子的肢體語言和行為，似乎表明她知道有什麼事情即將發生。該則影片有上萬人轉發。
關於川普槍擊案後的各方陰謀論頻傳，美媒《Newsweek》指出，這名女子的身分無法得知，且這些相關說法都是在沒有證據的情況下所提出，沒有任何證據表明他參與其中，且美國執法官員至今皆表示，他們認為槍手是獨自行動犯案。