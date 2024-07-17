柯建銘稱總統到立院報告「違憲不理就好」 民眾黨批：誤導大眾
立院本屆第一會期昨日結束，針對國民黨跟民眾黨聯手通過要求解除赴中國觀光組團限制、邀請總統賴清德赴立法院國情報告等決議，民進黨立法院黨團總召柯建銘今（17）日表示，藍白天天選擇撞牆，用盡所有方式衝撞大法官，沒看過這麼愚蠢的政黨，急著把自己送上斷頭台。對於藍白昨天通過的決議，柯建銘說，違反憲法的決議統統不算數，不理會就好，不需要提覆議或釋憲。對此，台灣民眾黨痛批柯建銘誤導大眾，「民進黨才是用盡方法在衝撞中華民國憲法，將中華民國法治變成民進黨說了算。」
記者呂炯昌／台北報導
台灣民眾黨發言人吳怡萱表示，本次《立法院職權行使法》、《刑法》修正案，在總統府公告後已經生效，法律一旦生效全體國人就必須遵守，當然也包含總統。然而卻看到賴總統一再透過發言人恐嚇在野黨「不宜行動」，民進黨柯總召更預設立場，在大法官還沒做出裁判結果前，就已經認定本次修法是違憲，總統府和民進黨就是在誤導社會大眾，釋憲案裁判結果出來前，不用遵守法律。
吳怡萱批評，民進黨是「用聲請釋憲來躲避守法」，按照總統府和民進黨此番邏輯，未來但凡立法院通過之法案不合民進黨的意，就可以用聲請釋憲來逃避，視中華民國法治於無物，民進黨才是毀憲亂政的罪人。
吳怡萱認為，柯建銘將立法院這會期的紛擾歸咎給在野黨，根本就是毫無自知之明，本會期中許多法案修法被民進黨抹黑抹紅、醜化民眾黨，當民進黨用盡全力護航賴清德不要赴立院報告，賴清德的誠信早已蕩然無存。