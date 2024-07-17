藍白又贏！新住民法立院壓軸三讀名稱吵不停　拍板立基本法

稱他「中年版馬英九」　盧秀燕自豪：我的局長比前總統帥

▲盧秀燕感謝前內政部長李鴻源（右前二）之餘，不忘讚水利局長范世億（左前三）是「中年版馬英九」。（圖／台中市政府提供，2024.07.17）
▲盧秀燕感謝前內政部長李鴻源（右前二）之餘，不忘讚水利局長范世億（左前三）是「中年版馬英九」。（圖／台中市政府提供，2024.07.17）

記者顏幸如／台中報導

台中市「食水嵙溪排水小水力發電廠」今日舉辦啟用典禮，環境部長彭啓明、前內政部長李鴻源等人皆出席，市長盧秀燕致詞感謝兩人時，一併提到市府水利局長范世億的付出，並指他有「中年版馬英九」之稱，還說「我看他就是比馬英九帥」，歪樓發言博得現場熱烈掌聲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
位於石岡區的台中市再生能源開發「食水嵙溪排水小水力發電廠」今（17）日舉辦啟用典禮，盧秀燕介紹來賓時，特別提到台大土木系教授李鴻源，指兩人相識多年，李鴻源是馬英九時代的內政部長，長期參與台中的水利規劃，貢獻良多，自己的水利局長范世億師承李鴻源，不僅是土木博士，率領團隊貢獻水環境，還有「中年版馬英九」之稱。此時全場拍手，她話鋒一轉褒起自家人，「我看他就是比馬英九帥」，范世億連忙起身向在場者致意。

▲台中市長盧秀燕與環境部長彭啟明一起視察食水嵙溪排水小水力發電廠。（圖／台中市政府提供，2024.07.17）
▲台中市長盧秀燕與環境部長彭啟明一起視察食水嵙溪排水小水力發電廠。（圖／台中市政府提供，2024.07.17）
盧秀燕也感謝環境部長彭啓明大力支持，市府透過公私協力簽訂長達20年的合作契約，發電廠可生產1000張綠電憑證，產出的綠電及綠電憑證將由台達能源股份有限公司收購，啟用後將成綠能商機，並與石岡壩水資源回收中心、大甲溪水資源館，構成台中著名觀光景點「東豐自行車綠廊」上的環境教育金三角。

環境部長彭啟明指出，1000張綠電憑證的1年收入約400多萬，回饋市府之餘，企業還可抵銷碳費，所以綠電憑證在企業是很搶手的。近年來氣候變遷，必須進行能源轉型，小水利累積起來力量大，台中市政府率先再生能源發電，未來可以運用在山區或其他地形，將積極的氣候治理推廣到全國。

因電力吃緊啟動核三氣渦輪機及水力發電？台電：屬運轉常態別誤會

國內發電輸電配電機械業產值破千億！關鍵因素曝　今年可望再攀高

為發電犧牲中部人的肺？中火2燃氣機組尚未完工　台電又要新增4部

核三1號機將除役！水庫放水發電遭疑缺電　郭智輝：僅是例行檢查

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選