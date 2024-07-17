稱他「中年版馬英九」 盧秀燕自豪：我的局長比前總統帥
台中市「食水嵙溪排水小水力發電廠」今日舉辦啟用典禮，環境部長彭啓明、前內政部長李鴻源等人皆出席，市長盧秀燕致詞感謝兩人時，一併提到市府水利局長范世億的付出，並指他有「中年版馬英九」之稱，還說「我看他就是比馬英九帥」，歪樓發言博得現場熱烈掌聲。
記者顏幸如／台中報導
位於石岡區的台中市再生能源開發「食水嵙溪排水小水力發電廠」今（17）日舉辦啟用典禮，盧秀燕介紹來賓時，特別提到台大土木系教授李鴻源，指兩人相識多年，李鴻源是馬英九時代的內政部長，長期參與台中的水利規劃，貢獻良多，自己的水利局長范世億師承李鴻源，不僅是土木博士，率領團隊貢獻水環境，還有「中年版馬英九」之稱。此時全場拍手，她話鋒一轉褒起自家人，「我看他就是比馬英九帥」，范世億連忙起身向在場者致意。
盧秀燕也感謝環境部長彭啓明大力支持，市府透過公私協力簽訂長達20年的合作契約，發電廠可生產1000張綠電憑證，產出的綠電及綠電憑證將由台達能源股份有限公司收購，啟用後將成綠能商機，並與石岡壩水資源回收中心、大甲溪水資源館，構成台中著名觀光景點「東豐自行車綠廊」上的環境教育金三角。
環境部長彭啟明指出，1000張綠電憑證的1年收入約400多萬，回饋市府之餘，企業還可抵銷碳費，所以綠電憑證在企業是很搶手的。近年來氣候變遷，必須進行能源轉型，小水利累積起來力量大，台中市政府率先再生能源發電，未來可以運用在山區或其他地形，將積極的氣候治理推廣到全國。