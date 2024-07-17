阿根廷新星奪冠嗨過頭失控！忘情唱歧視歌曲　遭隊友砲轟退追IG

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Fernandez在拿下美洲盃冠軍後，在IG上開直播和粉絲分享奪冠喜悅，但在慶祝中，Fernandez和隊友唱出一首歧視法國隊的歌，內容暗指法國對現在的球員都不是法國人，都是非洲移民二代，其歌詞帶有濃厚的歧視意味，此片段隨即被網友發在各大社交平台，引起討論後，也有網友發現切爾西的法國球員以及幾名其他國家的隊友在IG上全部退追Fernández。
觸犯英超敏感帶 Fernandez下場難以預料
切爾西所屬的英超聯賽，在近年不斷提倡拒絕歧視，甚至在轉播字卡、球衣臂章上，都能看到反歧視的標語，因此Fernandez這次歧視事件，也引起足壇高度重視，Fernández也在第一時間，於限時動態公開道歉，「我想為國家隊慶祝活動期間在我IG直播上的無禮表示誠摯的歉意，這首歌包含了非常無禮的語言，我絕對沒有任何藉口，我反對一切形式的歧視，並為自己沉浸在慶祝美洲盃的喜悅中而道歉。」
Fernández的行為也激怒法國足協，法國足協主席Philippe Diallo強烈譴責不可接受的種族主義和歧視性言論，面對令人震驚的言論，法國足協決定對向阿根廷足協和FIFA提出上訴，並向Fernández本人就種族冒犯和歧視言論提出法律上訴。