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阿根廷新星奪冠嗨過頭失控！忘情唱歧視歌曲　遭隊友砲轟退追IG

▲阿根廷23歲新星Enzo Fernandez奪冠太開心，唱了一首關於歧視法國非裔球員的歌曲，引起一陣撻伐。（圖／美聯社／達志影像）
▲阿根廷23歲新星Enzo Fernandez奪冠太開心，唱了一首關於歧視法國非裔球員的歌曲，引起一陣撻伐。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

阿根廷23歲新星Enzo Fernandez，日前隨阿根廷在美洲盃決賽擊敗哥倫比亞，拿下美洲盃冠軍，Fernandez在賽後也和隊友在休息室慶祝，並在IG開直播和粉絲同樂，但有網友發現Fernandez和隊友慶祝時唱了一首歧視法國隊的歌，在網路上引起軒然大波，目前Fernandez在切爾西的法國隊友全部退追，隨後他也發表聲明道歉，但依舊無法平息怒火，法國足協也預計向Fernandez提出法律告訴。

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唱出種族歧視歌曲　法國隊友氣炸退追

Fernandez在拿下美洲盃冠軍後，在IG上開直播和粉絲分享奪冠喜悅，但在慶祝中，Fernandez和隊友唱出一首歧視法國隊的歌，內容暗指法國對現在的球員都不是法國人，都是非洲移民二代，其歌詞帶有濃厚的歧視意味，此片段隨即被網友發在各大社交平台，引起討論後，也有網友發現切爾西的法國球員以及幾名其他國家的隊友在IG上全部退追Fernández。

觸犯英超敏感帶　Fernandez下場難以預料

切爾西所屬的英超聯賽，在近年不斷提倡拒絕歧視，甚至在轉播字卡、球衣臂章上，都能看到反歧視的標語，因此Fernandez這次歧視事件，也引起足壇高度重視，Fernández也在第一時間，於限時動態公開道歉，「我想為國家隊慶祝活動期間在我IG直播上的無禮表示誠摯的歉意，這首歌包含了非常無禮的語言，我絕對沒有任何藉口，我反對一切形式的歧視，並為自己沉浸在慶祝美洲盃的喜悅中而道歉。」

Fernández的行為也激怒法國足協，法國足協主席Philippe Diallo強烈譴責不可接受的種族主義和歧視性言論，面對令人震驚的言論，法國足協決定對向阿根廷足協和FIFA提出上訴，並向Fernández本人就種族冒犯和歧視言論提出法律上訴。


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