才發放「鄭文燦早餐」！徐巧芯大姑遭起訴 她酸：馬上輪到自家人
前桃園市長鄭文燦涉貪遭桃園地院裁定羈押禁見，而他在看守所的第一餐早餐是麥仔茶跟黑糖饅頭，國民黨立委徐巧芯當天也準備了60份麥仔茶跟黑糖饅頭，分享給開黨團大會的國民黨立委。不過如今徐巧芯大姑夫婦劉向婕、杜秉澄等人，因涉嫌協助詐團洗錢，遭台北地檢署起訴，民進黨桃園市議員黃瓊慧就狠酸徐巧芯「記得去送早餐」。
記者王德蓉／綜合報導
徐巧芯日前看到鄭文燦的早餐菜單，特別發給出席黨團大會的藍委「鄭文燦早餐」麥仔茶跟黑糖饅頭，透露自己前一天晚上去饅頭店買60顆饅頭，早餐店老闆都嚇一跳，隔天她早上7點半起床，馬上加熱饅頭，「隔水加熱2鍋、氣炸1鍋、電鍋1鍋，4管齊下」，親自蒸給大家吃。不過此舉引來綠委黃捷酸說，是要暗諷所有國民黨團都是要坐牢的人？
而徐巧芯的大姑劉向婕及丈夫杜秉澄、好友林于倫，因涉嫌協助詐騙集團洗錢至少2700萬元，日前遭檢方約談後羈押，檢方經調查後，今（17）日將劉向婕夫妻、林于倫及吳姓助理等4人，依詐欺、洗錢罪嫌起訴。對此，黃瓊慧酸道「徐巧芯前幾天示範吃牢飯的早餐吃什麼？結果沒想到馬上輪到自己家人」，還不忘提醒「巧芯記得去送早餐。」