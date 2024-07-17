「瘋狗貝」Beverley拒絕NBA轉戰以色列 天價合約太香！難以拒絕
Patrick Beverley日前拒絕底特率活塞和休士頓火箭的底薪報價，選擇和以色列球隊特拉維夫哈普爾簽下2年合約，下賽季將前往海外打球，近期Beverley也在個人Podcast節目《Pat Bev Pod》上表示，「他們給了我想要的一切，我沒有辦法拒絕他們。」
記者吳政紘／綜合報導
在上賽季結束後，成為自由球員的Beverley，在休賽季收到來自活塞和火箭的底薪報價，但Beverley最終拒絕這兩支球隊的報價，選擇和特拉維夫哈普爾簽下2年合約，根據他自己在節目上透露，特拉維夫哈普爾開給他一份「天價合約」並給足了他想要的一切需求，讓他沒有辦法拒絕這份合約。
拒絕老將底薪 「瘋狗貝」重返歐洲
現年36歲的Beverley擁有12年NBA經歷，他在2012~13賽季前他曾效力過烏克蘭、希臘、俄羅斯等聯賽，2013年和火箭簽下合約，開啟NBA生涯，也有許多球迷對於Beverley前往以色列打球的選擇感到不解，對此Beverley說：「如果有人花大錢請你打球你就去，我可不想10月還在家裡發訓練影片。」
特拉維夫哈普爾是位於以色列特拉維夫的職業籃球俱樂部，成立於1935年，曾參加過以色列籃球超級聯賽和歐洲杯籃球賽。是以色列籃球史上最成功的球隊，擁有5座全國冠軍，根據《Yahoo Sports》報導指出，Beverley留在NBA僅能拿到330萬美元（約新台幣1千萬）的老將底薪，因此可以推斷出特拉維夫哈普爾，應該開出比老將底薪高出不少的薪水，來網羅Beverley。