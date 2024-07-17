蕭亞軒才傳懷孕「又爆被外籍男掏戒指求婚」！經紀人回應曝現況
天后蕭亞軒2年前在金曲獎上喊話「Elva is back」，讓不少粉絲相當期待，不過因為她的腳傷，這段時間只有發行新單曲，遲遲沒辦法出專輯和開演唱會。近來卻有人爆料，因為她懷孕才推遲工作，還有消息指出她被外籍男友求婚。不過今（17）日稍早蕭亞軒經紀人回應，「她目前是單身」，且為了要動腿部的手術，現在還在增重當中。
記者朱祖儀／台北報導
今日稍早有消息指出，蕭亞軒身邊追求者不少，還有一名浪漫帥氣的外籍男子向她驚喜求婚，甚至連戒指都準備好了，不過因為她覺得雙方個性差太多，所以最後婉拒對方。對此，《NOWnews今日新聞》記者詢問蕭亞軒經紀人，他強調沒有這件事，並稱「她單身呀！怎麼又有人來亂爆料了？」也透露目前蕭亞軒還在準備動腿部手術，但因為體重太輕，所以現在還沒辦法開刀，現在在增重當中，不過沒有透露要多幾公斤，要看醫師判斷。
事實上，先前蕭亞軒還被傳出已經懷孕，所以遲遲沒有發新專輯，不過當時經紀人也否認，表示「懷孕是假的」，並透露蕭亞軒正準備動第4次手術，要等醫師評估確認手術時間，所有工作都要等她身體恢復好才能繼續推進，也強調「請爆料者不要再亂爆料了」。
蕭亞軒日前也在臉書表示，「一個人，一年半要動4次的手術，這是什麼樣的生活，只有我自己知道」，也透露即將到來的第4次，要把鋼釘拔出來再灌入骨漿，縫合恢復後，她要再重新開始復健，也感嘆不知道還會不會有第5次，但她強調「但我不害怕，因為我仍期待我站在台上的那天」，並對歌迷喊話「繼續為我加油，我要看到你們跟我一起跳，一起唱、一起哭，我是Superwoman」。