藍白又贏！新住民法立院壓軸三讀名稱吵不停　拍板立基本法

誰該負責？台北幼兒園狼師性侵案狂燒　許淑華、徐巧芯隔空互嗆

▲徐巧芯為北市幼兒園案與許淑華互嗆。（圖／資料照片）
▲徐巧芯為北市幼兒園案與許淑華互嗆。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

台北市信義區私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅涉嫌性侵、猥褻超過20名女童，檢警甚至在電腦查扣600多部性影像，引發眾怒，民進黨台北市議員許淑華在臉書質疑時任台北市議員徐巧芯開協調會的時間點，並質疑怎會找園方一起開？徐巧芯則反嗆這幾年許淑華都沒理此案，許淑華則再度重申，當年沒有收到家長陳情，她也質疑，若徐巧芯有認真處理，事情還會演變這樣嗎？後續還會有如此多的受害者嗎？

我是廣告 請繼續往下閱讀
許淑華在臉書質疑，性侵幼兒嫌犯已遭羈押，為什麼徐巧芯還開協調會，而不是直接給予家長法律協助？她說，這兩天真的非常非常難過，2022年7月7日事發時，沒有收到性侵事件幼兒園家長的陳情，沒辦法第一時間介入事件、監督市府，身為民代沒有保護孩子，很愧疚自責，當時若家長找她，一定第一個時間開記者會，譴責教育局不作為，給予家長法律協助，而不是協調會。

許淑華表示，徐巧芯稱2023年8月曾召開協調會，但當時嫌犯7月已遭檢方羈押，在那個時間點召開協調會完全不合理，從徐巧芯提供給媒體的開會通知單來看，出席者疑似包含園方、陳情家長及教育局，民代召開協調會是為了凝聚多方共識，找到解決方法，而這個案件，早已進入司法程序，如果要幫助家長，應該是安排法律協助，怎麼是找園方來協調會呢？

許淑華認為，徐巧芯根本不暸解陳情案件的流程及處理方法，徐巧芯說2023年6月嫌犯獲不起訴處分，所以這段期間行政單位不能動？事實是早在2023年3月1日《幼兒教育及照顧法》新規上路，就賦予行政單位可以「停職可能涉案正在調查」的嫌犯，該嫌犯是必須停職，而教育局怠惰導致他沒有真的停職，繼續在幼兒園內自由進出。

徐巧芯則在許淑華臉書留言批評，質疑許淑華在2023年就知道此事，8月16日跑去罵教育局為何要幫她開協調會，而不是一起協助本案，許淑華凡事都以政治、利益著想，到處施壓，搞得基層公務員壓力很大，這件事後來也都有新聞，但許兩年間完全置之不理，連質詢都沒有，還好意思來指責努力協助家長與孩子的議員，她到了立法院還在繼續追此案，「妳實質上又做了什麼？」許淑華反擊，若徐巧芯真的有「認真」處理，事情還變成這樣嗎？

議員爆市府2訪幼兒園非調查性侵案！蔣萬安批混淆視聽：造成不安

不忍了！監察院公布幼兒園、狼師名　蔣萬安：與中央討論法律標準

幼兒園狼師案身份早該揭露？卓榮泰：沒有一個法律是在保護加害人

幼兒園狼師案延燒為掩蓋鄭文燦案？柯前幕僚轟：鬧夠沒太噁心

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生