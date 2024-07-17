誰該負責？台北幼兒園狼師性侵案狂燒　許淑華、徐巧芯隔空互嗆

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許淑華表示，徐巧芯稱2023年8月曾召開協調會，但當時嫌犯7月已遭檢方羈押，在那個時間點召開協調會完全不合理，從徐巧芯提供給媒體的開會通知單來看，出席者疑似包含園方、陳情家長及教育局，民代召開協調會是為了凝聚多方共識，找到解決方法，而這個案件，早已進入司法程序，如果要幫助家長，應該是安排法律協助，怎麼是找園方來協調會呢？
許淑華認為，徐巧芯根本不暸解陳情案件的流程及處理方法，徐巧芯說2023年6月嫌犯獲不起訴處分，所以這段期間行政單位不能動？事實是早在2023年3月1日《幼兒教育及照顧法》新規上路，就賦予行政單位可以「停職可能涉案正在調查」的嫌犯，該嫌犯是必須停職，而教育局怠惰導致他沒有真的停職，繼續在幼兒園內自由進出。
徐巧芯則在許淑華臉書留言批評，質疑許淑華在2023年就知道此事，8月16日跑去罵教育局為何要幫她開協調會，而不是一起協助本案，許淑華凡事都以政治、利益著想，到處施壓，搞得基層公務員壓力很大，這件事後來也都有新聞，但許兩年間完全置之不理，連質詢都沒有，還好意思來指責努力協助家長與孩子的議員，她到了立法院還在繼續追此案，「妳實質上又做了什麼？」許淑華反擊，若徐巧芯真的有「認真」處理，事情還變成這樣嗎？