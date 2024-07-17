可不可店員不滿客人「吐口水報復」！男星逆風發文：難怪氣到加料
知名手搖飲品牌「可不可熟成紅茶」14日爆出新竹關埔分店女店員不滿客人打烊前還下單訂飲料，直接對著珍珠吐口水，並用手挖珍珠，同事將影片PO上網，除了遭到撻伐之外，也將負擔法律責任。男星柯宇綸演過戲劇《不夠善良的我們》、電影《翻滾吧！阿信》等多部作品，他常對時事發表看法，對於可不可的食安事件，表示可以同理店員的處境，也強調沒有要為店員開脫。
記者薛羽彤／綜合報導
柯宇綸昨日在臉書上對於近日可不可的風波有感而發表示，「每天在人家打烊前叫幾十杯飲料，還不止一家公司常常這樣，也難怪沒有領加班費的打工人會氣到加料。」被不少人認為是在為店員護航，柯宇綸表示食安就是企業形象，對於此事只是想提出不同觀點罷了，「沒有護航啊錯了就是錯了」、「原因是原因，罰則是罰則，不要混在一起談，更何況飲料不是我弄的，扮演任何人物都有動機，我只是找到能同理的部分，並沒有要幫誰開脫。」
柯宇綸發文表達自身看法，也掀起網友討論，「這是職業道德，要就不接單，接就不加料」、「可以找藉口拒接，但加料真的可恥會有報應」、「怎麼沒人檢討慣老闆」、「公司品牌價值已經無法挽回了…官司只是突顯企業食安的問題。」
回顧本次事件，新竹可不可關埔分店14日晚間9點半時，店員已經在準備收店，沒想到此時又有外送訂單進來，讓女店員心生怨氣，在製作飲料時「加料」，不僅徒手抓起容器內的白玉珍珠，還對其吐口水，並直接放進客人的杯中，另一名同事拍攝影片發上網路，爭議行為引發輿論紛紛。而可不可總公司在昨（16）日晚間發出正式法律事務所聲明書，確定會針對新竹關埔店（宸新商行）及相關員工進行法律責任追究。