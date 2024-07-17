陳沂不是被AI換臉！登《五燈獎》畫面瘋傳 本人笑：我是真的上過
最近網路上吹起一股懷舊風，不少人都挖出當年選秀節目《五燈獎》的畫面，還瘋傳「館長」陳之漢現場演唱的畫面，後來卻證實這其實只是AI換臉影片，事實上，表演的人是一名警察，當年只以1分之差輸給張惠妹，對此，陳沂也自爆曾參加過該節目，更曝光她當時的造型，笑稱：「我是真的上過五燈獎」，在網路上掀起熱議。
記者吳昕蓓／綜合報導
陳沂在IG限時動態曬出自己兒時的照片，表示：「最（近）流行五燈獎AI換臉，我是真的上過五燈獎」，只見她身穿粉色肚兜，綁著兩條雙辮子，她透露自己當時在全國兒童相聲比賽得獎，所以受邀到節目中表演，當時她才11歲，看起來稚嫩可愛，但陳沂卻笑虧，比她更不願意回憶這套羞恥的造型是當時搭檔的同學。
陳沂透露，該名同學長大後變得很優秀，升學時還拿到神人一般的分數，卻選擇了分數沒那麼高，卻是真心嚮往的科系，甚至還周遊列國，精通各國語言，讓她忍不住大讚對方，「真正的強者就是如此，樸實無華且低調」，照片曝光後，頓時在網路上引起熱烈討論。
事實上，先前社群平台Threads上面瘋傳一段《五燈獎》的影片，字幕上寫著「挑戰者三重陳之漢」，只見年輕時的館長一張嘴驚艷全場，然而有網友表示，當時該參賽者是對上張惠妹，但當年張惠妹21歲，而館長小對方7歲，等於只有14歲，應該是參加青少年兒童組，更有網友指出「館長就算真的參加五燈獎，他也不是叫陳之漢，而是陳思翰」，後來也起底該名參賽者其實是布農族原住民田勤偉。