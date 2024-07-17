鍾麗緹26歲大女兒複製媽媽神基因！「火辣萌照」粉絲狂認岳母
53歲香港女星鍾麗緹，中越亞洲混血，父親是越南華僑，母親是越南人，深邃的臉孔和火辣外型讓她有性感女神封號，鍾麗緹有三段婚姻，2016年三度再婚嫁給小11歲男星張倫碩，也讓三名女兒改姓張，大女兒Yasmine已經26歲，完全複製貼上媽媽的女神基因，近來分享的辣照讓許多粉絲驚呼身材實在太好，還有人隔空認「岳母」。
記者李欣容／台北報導
鍾麗緹1998年嫁給第一任丈夫Glen Ross，生下長女Yasmine Ross，2002年離婚，2003年嫁給台灣音樂製作人嚴錚，生下二女兒Jaden和三女兒Cayla，但這段婚姻在2011年劃下句點，2015年和大陸男星張輪碩因合作節目《如果愛》日久生情，隔年結婚，鍾麗緹也讓三個女兒改姓張。
大女兒Yasmine遺傳了鍾麗緹的女神基因，IG有4.3萬人追蹤，近來分享比基尼辣照，還有穿著細肩帶小禮服的知性穿搭，舉手投足都像極了媽媽鍾麗緹，讓不少粉絲大讚，「笑容太甜了」、「好像媽媽啊」，「好喜歡這個風格」。
張倫碩有「最暖繼父」之稱，他曾帶二女兒Jaden和小女兒Cayla參加陸綜《爸爸去哪兒4》，節目上將女兒視如己出，照顧之餘也教導，隨後他也感性發文，稱自己不是實習爸爸「而是個不會離開了的爸爸」，讓許多粉絲看哭。