川普要台繳保護費！工商界籲政府小心美國 吳東亮提3點密切關注
川普日前接受《彭博商業周刊》專訪時提及，台灣奪走美國100%的晶片生意，認為「台灣應該付給美國保護費」，此番話也引發熱議。工商大老以及企業界紛紛發表看法，三三會理事長林伯豐則示警，政府要小心美國，宏碁董事長陳俊聖則表示，宏碁是買晶片的人，基於公司需要，宏碁無論是美國還是台灣公司，都會採購。
記者鄭妤安/台北報導
林伯豐今日三三會7月例會會前表示，晶片產業能夠發展，是靠過去政府跟民間企業共同努力的成果，人才也有美國和日本的培養，但最重要的關鍵是政府政策、產業韌性，以及人才取得，加上晶片的研發、製造、成本控制等都能夠得到很好的成效，才能有今日的成績。
他進一步指出，台積電是晶片產業的佼佼者，在世界上具舉足輕重的地位，同時，產業對成本控制得宜，不論是產品在品質上的改良或創新，皆持續進步。林伯豐提醒，全球的動亂都與美國有關，台灣必須小心，政府要看清楚兩岸關係是否會因美國總統選舉結果而被左右。
工商協進會理事長吳東亮，以及宏碁董事長陳俊聖今日出席工商協進會舉行的公亮紀念講座，會前也針對美國總統選舉以及川普的言論發表看法。陳俊聖表示，宏碁是買晶片的人，不論是台灣公司，還是美國公司，基於公司需要，宏碁都會採購。
吳東亮則提到，若川普當選，外界會擔心保護主義是否再度抬頭、關稅大戰重啟，以及降息時機點會否往後延，皆需密切關注。