柯震東到舒華IG留言被批鬥 他公開道歉「就是路過的留言而已」
柯震東上個月中慶祝33歲生日，碰巧遇到陶晶瑩和南韓女團(G)I-DLE台籍成員舒華聚餐，兩人的合照引起女方粉絲不滿，怎料，事隔不到1個月，柯震東又被舒華的粉絲圍剿，只因為他在女神的貼文下留言，再度遭質疑蹭舒華的人氣，柯震東今（17）日出席時尚活動，被問及此事時，他公開道歉：「就是路過的留言而已。」
記者楊穎軒／綜合報導
舒華昨天在IG發美照，寫下新歌歌詞「Hey ~ i love you」，柯震東看到後於留言區放上3個閉眼微笑的表情符號，怎料，此舉惹火舒華的粉絲，痛罵他故意和舒華搞曖昧，「離舒華遠一點」、「我不知道你到底為什麼要這麼做，上次那張合照害得別人多麼慘，你不知道嗎」、「開心了沒？蹭爽了嗎？」關鍵字衝上微博熱搜冠軍。
柯震東今天現身時尚品牌活動，被問及又被舒華的粉絲攻擊，他語氣平淡地說：「就是路過的留言而已，如果造成她或是大家的困擾，我很抱歉。」
此前，柯震東得知再度惹怒舒華的粉絲，他索性刪掉留言，退追舒華的帳號，並在IG限時動態上傳一張全黑圖，寫上「真多XX」，下一則動態放上最愛的日本動漫角色芙莉蓮圖片，寫道「看好看的東西洗洗眼睛，淨化心靈」，顯見心情受到很大的影響。