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川普2.0恐再推高全球通膨？分析師：破壞性更大

▲分析師示警，川普再度上台，恐重新點燃全球通膨。圖為川普參加共和黨全代會。（圖／美聯社／達志影像）
▲分析師示警，川普再度上台，恐重新點燃全球通膨。圖為川普參加共和黨全代會。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國前總統川普日前在造勢場合遇襲，使得其勝選機率跟著提高。有分析師警告，若是川普重返白宮，他力推的美國優先政策將推高全球成本，恐重新引發全球通貨膨脹。

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道富全球市場（State Street Global Markets）宏觀策略主管梅特卡夫（Michael Metcalfe）接受《CNBC》節目訪問時表示，川普第二個任期的政策推升通膨的風險，比第一任更高。川普在第一任期實施高關稅、低稅收政策，本身就可能提高通膨，而這次破壞性可能更大，因為「通膨心態」一直都在。

分析師表示，與2016年相比，當時通膨一直維持在低檔，通膨預期也很低，2024、2025年將截然不同，通膨水位更高、通膨預期更高，市場仍處於通膨心態當中，這不僅可能影響美國國內價格上漲，影響力也將延伸至美國境外、亞洲和歐洲。

高關稅通常被視為通貨膨脹的一項要素，因為這會提高進口成本，使國內生產商能夠提高價格，從而使消費者支付更多費用。同時，減稅可以刺激消費者支出，進而推高商品和服務的成本。

隨著地緣政治局勢緊張加劇，美國總統拜登和川普都曾表示，如果當選，將會提高對中國的關稅。針對經濟學家的調查顯示，多數人認為，在川普政府領導下通膨會上升是由於川普的強硬保護主義立場；預期拜登第2任期通膨會上升的人，則認為通膨背後主因是潛在的大規模支出計劃。

野村證券的尼克森（Gareth Nicholson）在報告中表示，通膨上升可能也會波及亞洲，「從宏觀角度來看，這將導致全球經濟通膨，並加速亞洲內部更多供應鏈轉移的情況。」尼克森指出，一些公司一直在實現生產多元化，藉此降低影響。

歐洲的情況，高盛（Goldman Sachs）預估，由於關稅上漲給全球貿易帶來壓力，川普當選總統可能會使通膨率上升0.1個百分點。

宏利投信（Manulife）的富蘭克林（Marc Franklin）在報告中同意高盛的預估，指出川普傾向於進一步減稅和重新審視中國關稅，可能是「推動通膨回溫的組合」，預計通膨將上升，進一步導致利率上升。

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