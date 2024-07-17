徐藝洋認愛身價872億黃子韜！她被爆「家境不輸對方」身世掀熱議
中國藝人黃子韜在14日透過微博高調官宣戀情，認愛自己旗下女藝人徐藝洋，讓粉絲們都感到又驚又喜。其實兩人在過去已經傳了四年的緋聞，但遲遲沒有坦承關係，如今黃子韜終於認愛，也被網友揶揄說「公開了大家都知道的秘密」、「是因為懷孕了才官宣的嗎？」而隨著兩人官宣，女方過往的經歷也紛紛被挖出，先前才被翻出在韓國當練習生的舊照，近日又有網友說「徐藝洋的家世背景不輸黃子韜」，掀起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
黃子韜的爸爸因為胰臟癌過世，他繼承了爸爸留下的200億人民幣（約新台幣872億）的遺產，成為中國演藝圈中家世雄厚的藝人之一，外界也都相當關注他的一舉一動。而近日有網友指出：「徐藝洋的身世背景一點都不輸黃子韜。」引發不少討論。
關於徐藝洋的身世背景，在網路上有許多種說法，有網友提到她家境優渥，從小被當公主疼愛，爸媽都是商業精英，家裡擁有自己的公司，讓徐藝洋過著優越的生活，才有如此好的氣質與外貌。不過也有另一派說法指出：「徐藝洋生於平凡的家庭，只是家境普通的女孩。」
不過，網路上種種說法都沒有被證實，也有不少網友認為家世背景不同也沒關係，並表示：「至少徐藝洋在事業上的努力，是大家有目共睹的。」其實，徐藝洋在2014年加入南韓SM娛樂當練習生，憑著出色的表現，在2016年成了SM ROOKIES的成員之一，跟她同期的練習生還有金子涵和aespa成員寧寧，不過後來徐藝洋沒有成功出道，她在2018年選擇離開韓國回到中國發展，並簽到黃子韜的公司，還去參加《創造營2020》，後來以個人身分出道，積極在演藝圈推出歌唱與戲劇作品。