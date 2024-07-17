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台灣最強高中生Ray太狂！跟Kai打賭爽賺60萬球鞋　美國月收7位數

▲ Kai 與Ray在實況上打賭，如果Ray贏下遊戲直接帶走價值60萬的nike球鞋，輸了就要染成粉紅色頭髮。（圖／翻攝Kai直播）
▲ Kai 與Ray在實況上打賭，如果Ray贏下遊戲直接帶走價值60萬的nike球鞋，輸了就要染成粉紅色頭髮。（圖／翻攝Kai直播）

記者潘毅／綜合報導

在美國千萬級直播主Kai Cenat的帶領之下，台灣最強高中生Ray在美國越來越紅！近期 Kai 與Ray在直播上打賭，如果Ray贏下遊戲直接帶走價值60萬的Nike球鞋，輸了就要染成粉紅色頭髮，結果Ray的表現竟跌破所有觀眾的眼鏡。

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台灣最強高中生PK最強直播主！Kai被虐到走心敲桌

Kai Cenat近期直播中，找來Ray進行單挑打賭若Ray贏下遊戲直接帶走價值60萬的Nike球鞋，輸了就要染成粉紅色頭髮， 不過選的遊戲是美式足球，台灣出生的Ray根本沒有接觸過，因此開賽前線上10萬觀眾都認為Kai應該能輕鬆獲勝。

沒想到遊戲開始後，Ray只經過一小段時間熟悉操作，就開始展現強大的遊戲操作，比賽第三節就開始拉開比分，防線不斷被突破的Kai便開始暴躁敲桌，經過50分鐘對戰後，Ray就以44比14虐翻Kai，不到一小時就帶走價值2萬美金（約60萬新台幣）的球鞋。

▲Ray贏下遊戲直接帶走價值60萬的Nike球鞋。（圖／翻攝Kai直播）
▲Ray贏下遊戲直接帶走價值60萬的Nike球鞋。（圖／翻攝Kai直播）
Ray在美國紅翻了！專家估計：每月賺破200萬

在Kai Cenat的幫助之下，Ray在美國的聲勢越來越強大，Instagram已經突破百萬追蹤粉絲，直播經營得風生水起，美國生活也多采多姿，不但參加球賽，還參加了各種活動。此外，Kai在近期還購入了一個豪宅，特地為Ray打造出不會打擾到鄰居的空間，讓Ray直接搬進去新家直播。

▲Ray在美國的生活多采多姿。（圖／翻攝Kai直播）
▲Ray在美國的生活多采多姿。（圖／翻攝Kai直播）
隨著Ray在美國的聲勢越來越強，知名財經網紅Billionaire Dynasty也在TikTok推算，目前Ray在美國發展的收入，包含Twitch、YouTube等平台的流量分潤、粉絲抖內再加上品牌贊助等，粗估Ray在美國一個月就能賺到8萬美金（約新台幣260萬），可以說台灣最強高中生的名號當之無愧。

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