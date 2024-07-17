名家論壇》賈程年／鬧中難以取靜的立法院

我是廣告 請繼續往下閱讀
比賴清德總統還早三個月就上工的立委諸公們，把立院當成絕佳舞台，不少新委員磨刀霍霍，尤其藍白立委早早就提出總統國情報告常態化、聽證權法制化等國會改革法案，以及揭弊者保護法、電業法、人工生殖法等優先法案；面對雙少數的局面，民進黨團一開始還做做樣子，幹事長吳思瑤說，民進黨團將做到「政治休兵、政策先行」，磨合新國會朝野合作模式。
原先期待過去八年失衡的立院生態能夠翻轉。結果，新的國會不僅沒有磨合，還一言不合就打了起來。原以為會謙卑、謙卑、再謙卑的民進黨，在看到立院龍頭被韓國瑜拿下，此後的召委選舉也遇到挫折後，決定轉守為攻，拿不到話語權就先霸占主席台，甚至偷取議事人員的資料，癱瘓議事。
好好的國會改革五法，本該好好討論，到了民進黨立委口中直接就變成了「擴權法案」，一下說是配合中共、一下說是立委自肥，讓人傻眼。而當民進黨決定開始發動輿論戰、透過公民團體發起立院外抗爭、甚至要求支持者打電話抗議藍白立委的動作一出，就意味著民進黨不願在體制內運作，要改走街頭抗爭、公民運動的方式，來跟在野黨對決。
這樣的政治對立不是發生在賴政府執政最後一年，而是發生在賴政府上任不到三個月。對於立法院的決議及法案，賴清德政府從上到下都是批評加攻擊，賴清德曾以「程序不正義」形容立院的修法；行政院長卓榮泰更動輒以「違憲」來形容要總統到立院國情報告；
民進黨總召柯建銘，更把藍白聯手通過要求解除組團赴中國觀光限制、邀請總統賴清德赴立法院國情報告等決議形容是「很蠢」的行為，還說「反正違反憲法的決議統統不算數，不理會就好，不需要提覆議或釋憲。」
所以即便國民黨、民眾黨在立法院占多數，也透過投票表決等合法手段通過法律及議案，但身為執政黨的民進黨依舊不當回事，透過執政的國家機器與之抗衡，甚至連部會首長都無視立院的協商通知，沒請假就缺席，寧願加深立院跟部會之間的衝突，就是不願意到立院。如今賴清德一聲立威，下面沒人敢造次，要綠營全面對抗在野黨，就全面對抗在野黨，說穿了就是拿定大法官會議針對總統到立院報告的釋憲結果，
五權分立的制度，在賴政府的掌控下，已然成了「兩權對立」，立法權與行政權相互制肘，行政部門反對立法部門，立法部門一籌莫展，而司法、考試及監察權則完全靠向執政黨，嚴重傾斜。這點從賴清德清楚表態，指釋憲案若政黨無法接受「青鳥會飛出來」，可見賴清德早已預知釋憲案結果，大剌剌地把手伸進大法官中。
立法院眾聲喧嘩本就正常。可悲的是，民進黨主政下的台灣，只准國會有一種聲音、一種立場，只要不跟賴清德一致，就是中共干政、毀憲亂政，窮盡一切力量來反制立院。這樣的立法院就算在野黨想努力拚法案、顧民生，也是枉然。
展望下一會期的立法院，恐怕只會更加雜亂無章而一事無成。
●作者：賈程年／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com