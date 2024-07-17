微軟力推AI PC！策略副總裁曝台灣角色：非常重視的市場

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Steve分享，微軟的使命其實是賦能地球上的每一個人跟每一個組織，可以實現更多、成就非凡，微軟在Copilot上的理念也是一樣的，希望可以提供Copilot這樣的產品，到每一個人的手上，讓他們去實現更多的可能性，不管是幫助他們提升更有效率的工作，或者是讓他們的教育跟生活上面。
被問及AIPC的部分，Steve回應，微軟在自己的Copilot 跟PC上的使命，還是希望Copilot可以成為每一個人在工作上面非常好用的個人助力，Steve舉例，他今天早上起來，就會快速的用Copilot服務幫他總結在收件夾裡面的email，幫他快速的開啟這一天，
除了在工作上面運用，Steve指出，Copilot也可以使用在生活上，像是他14歲的女兒想要了解GPU，就可以透過Copilot，用14歲青少年易懂的語言解釋GPU。微軟在CodePilot PC上，希望能提供大家從硬體到軟體最佳的融合體驗。
談及在AI上的使命，Steve重申，還是希望可以把Copilot這樣的產品帶到每一個人去，不能是從生產力，或是學生、教授也好，不同的角色都可以去提升他們工作或學習的效率。
至於台灣對於微軟來說是什麼樣的角色，Steve強調，台灣一直以來都是微軟非常重要的策略性合作夥伴，以及非常重視的一個市場，微軟在台灣也有非常長遠跟深厚的投資，尤其是現在進入到AI產業，台灣有非常深厚的製造業以及半導體業，這都是微軟長期合作以及非常仰賴的一個對象。
Steve也提到，就人才方面的培育，其實微軟2020年在台灣宣佈20萬數位人才的培育計畫，非常高興在2023年，提前一年宣布達成這個目標。針對人才招募，Steve回應，微軟裡面不僅有工程師這樣的角色，也需要更多擁有方方面面的技能的人，以及很多不同的職位，才能夠回扣到微軟的使命，
「才能夠去賦能地球上的每一個人」，微軟在人才方面也是有非常多元化的需求，都會歡迎大家來加入微軟。