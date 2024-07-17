為什麼范斯可以？CNN揭川普挑選副手經過　馬斯克也推薦

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報導提到，今年稍早，當川普努力鎖定共和黨提名時，競選團隊甚至沒有與范斯接觸過，也沒有詢問過范斯是否可能加入行列。但隨著川普鎖定勝局，關於副總統的賭注競賽開始，范斯的團隊也開始聽到他的名字出現在這份名單上，川普與捐款者和盟友的餐敘時，范斯的名字也被提及，范斯的團隊第一次意識到川普正在正式考慮他是在六月初，當他收到競選搭檔流程的審查文件時。
一名知情人士告訴CNN，在周一決定副手前的最後一次會議，是於周六在川普的海湖莊園舉行，同時也是川普在賓州被槍擊的前幾個小時，堪稱是最後一次面試，而范斯離開時，對自己充滿信心，但還不確定他是否會獲得最終認可，因川普仍與北達科他州長柏根（Doug Burgum）、佛州參議員盧比歐（Marco Rubio）兩人會面。
多名消息人士告訴CNN，川普在倒數24小時內猶豫不決，甚至連他的核心圈子裡的人都在猜測他的最終選擇。然而，川普的長子小川普(Donald Trump Jr.)以及前白宮高級顧問班農(Steve Bannon)皆推崇范斯是川普讓美國再次偉大的最佳接班人選；一位知情人士告訴CNN小川普還在最後一刻力挺萬斯，因為他的父親在選人問題上猶豫不決，並在海湖莊園的深夜晚餐上敦促他選擇這位俄亥俄州共和黨人。
小川普則告訴CNN，他在晚宴上對父親說：「聽著，我想我在電視上見過他。我見過他對民主黨提起訴訟。我認為沒有人比他更善於表達，而且我認為他的故事、他的背景確實在很多你需要的地方幫助了我們。」
此外，范斯也獲得知名保守派主持人卡爾森(Tucker Carlson)的支持，川普的密友之一、房產大亨威特科夫(Steve Witkoff)同樣在最後時刻選擇了范斯，還有一干眾議員和參議員也補上范斯作為最終人選的意見。