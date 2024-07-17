IKEA必買百元銅板好物！桌巾、烤肉用具69元起　百款絕版出清5折

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「GRILLTIDER烤肉用托盤」原價199元、特價99元，百元有找的戶外派對好物，托盤使用不鏽鋼材質製成，適用於烤肉爐和烤箱；「GRILLTIDER上菜籃」原價149元、特價99元，上菜籃使用不鏽鋼製成，適用於烤肉爐和烤箱，能快速烹調薯條、雞塊等美味炸物。
「ENKELSPÅRIG 水瓶」原價149元、特價79元，水瓶蓋子配有把手，方便隨手攜帶；「NÄBBFISK上菜盤/砧板」原價299元、特價149元，一套2件，平均單件不到100元；「SÖTRÖNN 桌巾」原價599元、特價299元；「SOLVINDEN Led裝飾燈串」原價449元、特價219元，每組有12個燈泡，打造儀式感的必備好物。
IKEA即日起至7月24日推出絕版品出清限時5折起，家具家飾品單筆消費滿$500以上再加碼送一張ISTAD保鮮袋滿額兌換券，包括雨傘、USB充電器、靠枕套通通5折帶回家。
此外，今年夏天想要涼爽又不花費高額電費，特力屋今年夏天更引進話題新品「液態隔熱紙」，為台灣專利降溫技術，DIY塗抹於室內玻璃窗戶表面即形成奈米級隔熱薄膜，高透光性不影響室內採光，還可阻隔UVA/UVB，防止家具因過度曝曬造成損壞，且經過SGS測試平均降溫4-6度，是舒緩今年夏天高溫、高電價的人氣好物。
為應援民眾輕鬆打造舒適又省電的涼夏居家宅，特力屋提出搭配空調使用或是從建築物本身改善的涼夏助攻好物，像是使用空調時搭配DC變頻電扇、循環扇或DC吊扇等，不僅讓空間整體涼感更舒適且更省電，特力屋省電達人也分享，當空調每調低1度，便會多消耗6%的電，平均計算只要調高1度，