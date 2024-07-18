民進黨全代會權力改組！「新賴系」保底6席中常委　英系拚維持2席

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按照民進黨黨章規定，全國黨代表選出30席中執委後，再從這30席中執委選出10席中常委，因此派系會合縱連橫，力求席次最大化；而這屆民進黨中常委的派系分布，新潮流3席、英系2席、正國會2席，蘇系1席、湧言會1席、綠色友誼1席。
據了解，新潮流這次將推派綠委林俊憲、林宜瑾、邱志偉3席次、蘇系則推派立委張宏陸、湧言會推出立委王定宇；民主活水則與綠色友誼合作，力拚1席次；英系部分，則篤定有一席空間，將推出立委王世堅，並力拚前立委蘇治芬當選。
正國會部分，因資深立委陳亭妃被除名，面臨分裂危機。經席次換算後，正國會「坐一望二」，推派中常委陳茂松，立委林岱樺力爭第2席；至於「自立門戶」參選的陳亭妃，要拚常委「有得拚」。
黨內評估，在賴清德上任後，部分派系已向賴靠攏，形成「萬流歸宗」局面，目前新潮流3席、湧言會1席、正國會1席、綠色友誼、民主活水1席已是囊中之物，「親賴系」6席已是基本門檻。
另外，在全代會前夕，前桃園市長鄭文燦被爆涉貪而被收押禁見，傳出各派系人馬積極拉票，為中執委選舉添新變數。不過，黨內人士認為，確實傳出有派系正在拉票，不過選舉基本上已大致已定，不至於衝擊選情太多。