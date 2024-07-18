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民進黨全代會權力改組！「新賴系」保底6席中常委　英系拚維持2席

▲民進黨將在7月21日舉行全代會，新賴系將成最大贏家，英系消長備受關注。（圖／賴清德臉書）
▲民進黨將在7月21日舉行全代會，新賴系將成最大贏家，英系消長備受關注。（圖／賴清德臉書）

記者陳佩君／台北報導

民進黨將在7月21日舉行全代會，改選黨內權力核心中常委、中評委，而這也是上任賴清德上任總統後，首度進行黨內結構重新改組，備受外界關注。黨內評估，10席中常委中，「新賴系」預料在黨內拿下過半數，至少保底6席，成為最大贏家；至於英系、正國會將力拚維持2席，不過仍要看最終配票，甚至是抽籤結果。

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民進黨將在721召開全國黨代表大會，同時舉行兩年一度的中常執評委選舉，攸關黨內核心權力改組。民進黨員日前投票選出309席票選全國黨代表，加上由立委、直轄市議員、歷任黨主席、縣市長等黨公職所組成的308席當然黨代表，這617票將在全代會時改選中執委、中評委。

按照民進黨黨章規定，全國黨代表選出30席中執委後，再從這30席中執委選出10席中常委，因此派系會合縱連橫，力求席次最大化；而這屆民進黨中常委的派系分布，新潮流3席、英系2席、正國會2席，蘇系1席、湧言會1席、綠色友誼1席。

據了解，新潮流這次將推派綠委林俊憲、林宜瑾、邱志偉3席次、蘇系則推派立委張宏陸、湧言會推出立委王定宇；民主活水則與綠色友誼合作，力拚1席次；英系部分，則篤定有一席空間，將推出立委王世堅，並力拚前立委蘇治芬當選。

正國會部分，因資深立委陳亭妃被除名，面臨分裂危機。經席次換算後，正國會「坐一望二」，推派中常委陳茂松，立委林岱樺力爭第2席；至於「自立門戶」參選的陳亭妃，要拚常委「有得拚」。

黨內評估，在賴清德上任後，部分派系已向賴靠攏，形成「萬流歸宗」局面，目前新潮流3席、湧言會1席、正國會1席、綠色友誼、民主活水1席已是囊中之物，「親賴系」6席已是基本門檻。

另外，在全代會前夕，前桃園市長鄭文燦被爆涉貪而被收押禁見，傳出各派系人馬積極拉票，為中執委選舉添新變數。不過，黨內人士認為，確實傳出有派系正在拉票，不過選舉基本上已大致已定，不至於衝擊選情太多。

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