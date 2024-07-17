本會期落幕！賴清德細數法案 向黨團致謝「不畏困難守護憲政」
第11屆立法院第一會期結束，民進黨主席兼總統賴清德今（17）日在中常會細數通過的法案，並感謝立法院黨團這段時間的努力，「不畏困難、團結作戰，守護憲政，為國家發展持續努力」；他呼籲，社會發展和國家進步的重要議題，未來，也需要朝野共同來努力。
記者陳佩君／台北報導
民進黨下午舉行中常會，據轉述，賴清德在會中表示，第11屆立法院的第一會期結束，他要感謝立法院黨團這段時間的努力，大家不畏困難、團結作戰，守護憲政，為國家發展持續努力；他也要感謝行政團隊，推動各項建設性政策，與立法院共同合作，在這個會期通過許多國人關心的法案，「中央黨部，秘書長、發言人、政策會與各部門，也提供了後勤支援」。
賴清德指出，通過的法案包含維護更多病人的權益，並促進再生醫療產業的發展《再生醫療法》和《再生醫療製劑條例》；為海洋及環境永續跨出歷史性一步的《海洋保育法》；以及保障行人路權的《行人交通安全設施條例》，都完成立法，同時，讓下一代能安心成長的《兒童及少年性剝削防制條例》及保障國人財產安全的「打詐新四法」，也完成修法，「社會發展和國家進步的重要議題，未來，也需要朝野共同來努力」。
此外，賴清德提到，週日、7月21號，是第21屆第一次全國黨員代表大會，在秘書長林右昌帶領下，中央黨部的同仁，已經完成各項準備工作，要向大家表示感謝，「大家辛苦了」。
賴清德指出，這次全代會，將進行黨職改選，透過公平、民主的競爭，為黨選出優秀的人才，希望全體黨公職都能夠積極參與，讓全代會圓滿成功。