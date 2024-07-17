北市幼兒園狼師身分揭露惹議 衛福部上火線：1個月內訂報導原則
台北市信義區某私立幼兒園去（2023）年爆出狼師涉嫌性侵多名女童，累計至少20名女童受害，然因《兒童及少年福利與權益保障法》第69條規定，不得揭露足以辨識兒少身分之資訊之規定，讓外界在保護加害人，家屬也難以避雷防範，對此，衛福部今（17）日下午臨時舉行記者會，由次長呂建德出面說明相關案情，強調衛福部未要求保護加害人隱私，會在1個月內邀集專家、媒體代表，在兒少權法修法完成前，訂出例外事件媒體報導原則。
記者林莞茜／綜合報導
呂建德表示，《兒童及少年福利與權益保障法》第69條，是為了保護已經受害或遭受負面事件的兒少隱私，並未規定不得報導該事件，而媒體對於遭受侵害案案件關心，他也認同第四權就是保障大眾知的權益，但因認定困難可能使媒體擔心受罰，而目前兒少法正在修法階段，因此希望邀請媒體參與修法方向，共同保護受害者兒少福祉，衛福部也將邀請相關代表進行討論，周延相關法律規範，讓媒體有所依循。
呂建德指出，政府會因應民意修法，不過地方政府基於督導職責，也不容許忽視，衛福部中央會積極協助地方，共同精進兒少權益。
衛福部保護司司長張秀鴛強調，此案屬於揭弊型報導，幼兒園名稱也不受兒少權法施行細則規定，意即性侵害案件不無不能報導、也沒有加害者資訊不能報導情況，且幼兒園名稱因為非歸屬校園，因此案公布園所名稱、班級等資訊，並沒有疑慮，可以放心報導；副司長郭彩榕表示，監察院已依據兒少權法69條第4項之例外規定，為增進兒少福利、維護公眾利益，經行政機關審議後適度揭露，對外公布園所、加害者名字。
郭彩榕說明，制度化、訂定原則需要時間，呼籲媒體於此期間應「發揮同理心」，揭露資訊時應避免兒少二度傷害。
※【NOWnews 今日新聞
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