泓順投資未依期限履行負擔條款 NCC罰30萬元、要求7月底重提名單
中嘉數位股份有限公司違反負擔條款相關規定，遭到國家通訊傳播委員會（NCC）開罰1440萬元、要求5月底前找到股權買家，不過上層股權之一的泓順投資股份有限公司後來稱將「部分更動」提報投資人名單，因此無法依照期限履行負擔條款。NCC今（17）日按照《行政執行法》課處泓順投資怠金30萬元，並且要求7月底前重新提出有意受讓爭議股權的投資人名單，8月底前完成相關爭議股權交割程序。
記者林則澄／台北報導
NCC今年1月底開罰中嘉數位旗下12家系統經營者每家12萬元，合計1440萬元，同時要求按照3個月找買家、3個月交割的承諾出清股權，不過上層股權之一的泓順投資雖在5月23日來函申報潛在20多名投資人名單並且通過許可，但在最近表示希望變更部分投資人名單。
NCC此前指出，比對泓順投資的投資人名單後卻發現，原有部分投資人名單持股數不變，但有比例變動、投資人退出或加入等情形，新舊名單提報的認股總數未達原有承諾的15%中嘉數位股權，除了違反NCC的附負擔規定，亦未達到先前要求5月底前找到股權買家的承諾。
NCC表示，泓順投資被依《行政執行法》第30條第1項規定課處30萬元怠金，並且要求7月底前申報有意受讓投資人名單、備齊相關必要文件，8月底前完成股權交割程序。
NCC此前開出的條件包括，投資名單要先檢視是否符合當初附款要求，當中的自然人或法人股東不能直接或間接經營新聞台頻道，另也不能違反黨政軍條款，外國資本投入必須符合《有線廣播電視法》的持股上限規定，並依規定向投審會提出申請等。