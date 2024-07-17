可不可總公司出手了！「加料」女店員搞垮新竹分店 今天開拆招牌
可不可總公司出手了！知名手搖飲料店可不可熟成紅茶新竹關埔分店「加料」風波，14日晚間值班女店員因不滿客人在打烊前下單買飲料，便在製作飲料時徒手挖配料裝進杯子，事件引發社會嘩然，可不可總公司也迅速與分店解約並追究法律責任，今天（17）日新竹分店招牌更直接被拆下了。
記者潘毅／綜合報導
自「加料」事件爆發後，可不可新竹關埔分店已經停業2日，昨（16日）日晚間可不可總公司發出最新聲明，表示將對新竹分店及女店員追究法律責任。今天（17日）總公司也已經派多名工程人員到場進行拆除招牌工作。
回顧本次事件，新竹可不可關埔分店在14日晚間9點半時，店員已經在準備收店，沒想到此時又有外送訂單進來，讓女店員心生怨氣，直接在製作飲料時惡搞，不僅徒手抓起容器內的白玉珍珠，還對其吐口水，直接放進客人的杯中，影片迅速成為網路熱點。
儘管女店員在社群發文「很抱歉做出這種事情來，導致可不可店家暫停營業，公司也已對我們進行處罰，不管是拍影片的還是影片中的本人，我們也都受罰了，很抱歉造成今天觀感不佳和食品安全問題。」但可不可總公司在昨（16日）晚間發出正式法律聲明書，確定會針對新竹關埔店（宸新商行）及相關員工進行法律責任追究。