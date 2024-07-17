饗食天堂、果然匯勁敵爆出來了！這間450元飽到吐　老饕吃過上癮

可不可總公司出手了！「加料」女店員搞垮新竹分店　今天開拆招牌

▲今（17）日可不可新竹分店招牌更直接被拆下。（圖／網友授權使用）
▲今（17）日可不可新竹分店招牌更直接被拆下。（圖／網友授權使用）

記者潘毅／綜合報導

可不可總公司出手了！知名手搖飲料店可不可熟成紅茶新竹關埔分店「加料」風波，14日晚間值班女店員因不滿客人在打烊前下單買飲料，便在製作飲料時徒手挖配料裝進杯子，事件引發社會嘩然，可不可總公司也迅速與分店解約並追究法律責任，今天（17）日新竹分店招牌更直接被拆下了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲可不可紅茶新竹關埔分店招牌還在前的模樣。（圖／GoogleMaps）
▲可不可紅茶新竹關埔分店招牌還在前的模樣。（圖／GoogleMaps）
自「加料」事件爆發後，可不可新竹關埔分店已經停業2日，昨（16日）日晚間可不可總公司發出最新聲明，表示將對新竹分店及女店員追究法律責任。今天（17日）總公司也已經派多名工程人員到場進行拆除招牌工作。

▲14日晚間，新竹可不可關埔分店，有女店員因不滿客人在打烊前下訂飲料，在製作飲料時，在手上吐口水，再用手挖配料裝進杯子。（圖／翻攝畫面）
▲14日晚間，新竹可不可關埔分店，有女店員因不滿客人在打烊前下訂飲料，在製作飲料時，在手上吐口水，再用手挖配料裝進杯子。（圖／翻攝畫面）
回顧本次事件，新竹可不可關埔分店在14日晚間9點半時，店員已經在準備收店，沒想到此時又有外送訂單進來，讓女店員心生怨氣，直接在製作飲料時惡搞，不僅徒手抓起容器內的白玉珍珠，還對其吐口水，直接放進客人的杯中，影片迅速成為網路熱點。

儘管女店員在社群發文「很抱歉做出這種事情來，導致可不可店家暫停營業，公司也已對我們進行處罰，不管是拍影片的還是影片中的本人，我們也都受罰了，很抱歉造成今天觀感不佳和食品安全問題。」但可不可總公司在昨（16日）晚間發出正式法律聲明書，確定會針對新竹關埔店（宸新商行）及相關員工進行法律責任追究。

可不可遇對手！「台灣紅茶霸主」打趴手搖店　全場認同：真的超頂

可不可吐口水女店員才道歉！傳開嗆「還想怎樣？」　揪疑點非本人

新竹可不可店員「吐口水紅茶」已喝下肚 ！受害者現身：一定會告

可不可、清心福全都輸！台灣手搖飲霸主是它　銷量認了：水準太高

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生