因應進口鋼品之衝擊！中鋼8月份鋼品盤價維持以平盤為主軸基調

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而在鋼鐵供給方面，worldsteel統計今年前5月累計全球粗鋼產量約為7.932億噸，同比減少0.1%，趨緊態勢未變，中國大陸發改委主導鋼鐵減產計劃於7月份展開，包含鋼鐵生產重鎮河北在內的多個省分已提出具體計劃，減產目標達數千萬公噸，有利促進鋼鐵供需平衡。
至於原物料方面，鐵礦砂由每公噸100至110美元上漲至每公噸105至115美元區間整理，受澳洲礦區火災影響，煤價向上挺進至每公噸250至260美元，煉鋼成本居高不下，而鋼價行情方面，因受歐美暑休與亞洲雨季抑制短期需求，鋼價隨之小幅回檔，中國大陸房市欲振乏力，拖累內需經濟，復以生產過剩，外銷又面臨世界各國包含美國、墨西哥、土耳其、印度、越南等，紛紛啟動貿易救濟措施，圍堵中國低價產品傾銷，導致其鋼材回堵轉售至內銷市場，加劇內捲競爭，後市鋼價築底回升可期。
王錫欽指出，今年以來，歐、美、亞、非等國對中國啟動一連串反傾銷、提高關稅、要求熔鑄地等舉措，顯見防堵中國非法低價鋼品及守護自身產業已成國際共識，他呼籲國內鋼鐵下游業者與終端用戶應遠離中國買單逃稅疑慮的料源，避免涉及此類非法鋼材交易，傷害我國國際形象與正常貿易行為，同時降低受各國制裁中國鋼材與鋼材製品牽連之風險(如反規避、洗產地等疑慮)，共同維護我國用鋼產業長遠發展的根基。
王錫欽並指出，全球經濟穩健回溫，雖近期亞洲鋼市面臨季節性因素壓抑需求，鋼市進入淡季調整期，隨短期負面因素淡化，消費需求可望逐漸釋出，復以下游庫存穩定去化，後市仍可期待，為確保下游接單動能，中鋼續採「順勢、合宜、穩健」一貫訂價原則，針對今年8月份之月盤產品，為穩定市場信心，以維持平盤為主軸基調，並搭配多元配套方案，持續協助客戶因應低價進口鋼品之衝擊。