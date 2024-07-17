北市幼兒園狼師案！教長鄭英耀直言很憤怒 喊中央地方齊努力防範
台北市信義區某私立幼兒園傳出有老師涉嫌性侵學童，受害人數至少20人，掀起社會譁然，教育部長鄭英耀今（17）日受訪時被問及此事，也直言自己「對此事很憤怒」、很遺憾，相信大家心情應該都一樣，但要回歸法治，中央與地方要一起努力，不要讓類似事件重演，積極維護兒童安全與健康發展的友善系統。
記者林莞茜／綜合報導
鄭英耀表示，兒少權益的維護是無庸置疑，每一個兒童都是家長的寶，「沒有一個人願意看到此事發生」，當大家聽到此事後，心情應該都一樣感到憤怒、對此事感到遺憾，還有人氣到想揍他，只是「社會已經在進步，應該回歸法治」，希望從此事記取教訓，未來在處理機制能夠更周全，一方面能夠保護到受害者，另一方面也能適時對違法犯嫌在法律規範內給予急速懲處，或者給予相關限制。
針對社區型才藝班的兒童權益維護應積極看待，鄭英耀指出，大家必須要有共識，讓下一代有更好發展空間，目前國教署、體育署已經開始鼓勵各縣市政府，結合專業與社區力量，共同積極維護兒童安全與健康發展的友善系統，這是中央與地方要一起努力。
※【NOWnews 今日新聞
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